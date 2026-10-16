पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल की सजा और जुर्माना, दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला
पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दंगे के लिए उकसाने के अपराध में 2 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दंगे के लिए उकसाने के अपराध में 2 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने यह फैसला सुनाया। हुसैन को यह सजा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में सुनाई गई है।
फैसला सुनाते हुए ASJ प्रवीण सिंह की अदालत ने कहा कि दोषी ताहिर हुसैन की तरफ से दी गई दलीलों (सजा कम करने के आधार) की तुलना में अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाले हालात कहीं अधिक भारी हैं। ऐसा कोई ठोस आधार नहीं मिला है, जिसके चलते सजा कम की जा सके। अदालत ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की थी।
'ताहिर हुसैन पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी थी'
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने ताहिर हुसैन के लिए अधिकतम सजा की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि हिंसा से जुड़े किसी मामले में यह उनकी दूसरी दोषसिद्धि है। उन्होंने कहा कि उस समय एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते ताहिर हुसैन की जिम्मेदारी शांति बनाए रखने की थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दंगाइयों को अपने घर का इस्तेमाल करके आम लोगों पर हमला करने की छूट दी और इस तरह दंगों को बढ़ावा दिया।
दुकान में आग लगाने और लूटपाट करने के लिए उकसाया था
यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता इरशाद अली ने आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने उस दुकान का शटर तोड़ दिया था, जहां वह काम करते थे। इसके बाद दुकान में लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। शिकायत के अनुसार, दुकान से सामान लूटे जाने के कारण करीब 17 से 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि इमारत को नुकसान पहुंचने से लगभग 10 लाख रुपए की क्षति हुई। एक अन्य शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने आरोप लगाया था कि दंगाई ताहिर के नाम के नारे लगा रहे थे और उनके साथ होने की बात कह रहे थे।
IB अधिकारी की हत्या के मामले में हो चुकी उम्रकैद की सजा
साल 2020 के इन दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में भी ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इस दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में जुलाई 2026 में ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। इस मामले में वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भारी संख्या में संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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