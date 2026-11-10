पद जितना ऊंचा, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी; दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर क्या बोलीं किरण बेदी
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। विशेषकर दीपावली की रात से इसमें अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। बेदी का कहना है कि इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने कहा है कि इसके रोकथाम और नियंत्रण में हर कोई बराबर का जिम्मेदार है। बेदी ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पद पर हैं, क्योंकि हर किसी का इसमें योगदान होता है। पद जितना ऊंचा होगा, जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। हम सभी विफल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। हम हर तरह से भुगत रहे हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि एक-दूसरे पर दोष मढ़ने से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान जिम्मेदारी लेने में है। खुद से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूं? यह न सोचें कि दूसरे क्या कर सकते हैं। इस मुहिम में हर कोई एक नेता भी है और एक अनुयायी भी। सबकी एक ही आवाज है। एक ही संकल्प है। जरूरत है आत्म-चिंतन की। एक राष्ट्रीय चरित्र की...! हम सब विफल हो रहे हैं। कोई ज्यादा, तो कोई कम। यह जीने का एक दुखद तरीका है। आज हम हिल-डुल भी नहीं सकते। हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं।
आरोप-प्रत्यारोप का दौर
इस बीच प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए था कि वह सनातन धर्म के त्योहार को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप ने जानबूझकर दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलवाने की साजिश रची थी।
आप ने कपिल मिश्रा के इस दावे पर पलटवार किया है। आप के के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिवाली के दिन वायु प्रदूषण में पराली जलाने में योगदान जीरो है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की SAFAR वेबसाइट दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान का डेटा देती है। इस डेटा के अनुसार, दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान केवल 5 प्रतिशत था। दिवाली के दिन यह जीरो प्रतिशत था क्योंकि पंजाब से हवा की दिशा पाकिस्तान की तरफ थी। अगर दिवाली वाला आरोप सही भी है तो 2-3 दिन में दिल्ली में हवा पहुंचती।
आप नेता ने कहा कि अगर कपिल मिश्रा को लगता है कि दिल्ली पाकिस्तान में है तो वो अपनी जियोग्राफी ठीक कर लें। आप नेता ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली के प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह झूठ पर आधारित है, दिल्ली सरकार को पटाखा उद्योग को बचाने के लिए किसानों को दोष दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
उधर, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन प्लान मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए हैं:
वाहनों पर सख्ती: कोर्ट ने चारों राज्यों से पूछा है कि पुराने, ओवर-एज और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने या चलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
PUC और चालान का ब्योरा: अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) की जांच की स्थिति, कितने वाहनों की जांच हुई और कितने चालान काटे गए, इसका पूरा आंकड़ा पेश करने को कहा है।
निर्माण कार्यों पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, ताकि मजदूरों और आम लोगों की आजीविका प्रभावित न हो।
अगली सुनवाई: इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को तय की गई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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