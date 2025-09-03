पास है तो सब यहीं चले आते हैं, यह मंजूर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि केसों की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आने का चलन मंजूर नहीं है। बेंच ने कहा, ‘यह स्वीकार्य नहीं है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट नजदीक है तो सब चले आते हैं।’

महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। 200 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में जेल में बंद सुकेश की पत्नी दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई चाहती हैं और इसके लिए सर्वोच्च अदालत का रुख किया था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि केसों की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आने का चलन स्वीकार्य नहीं है। बेंच ने कहा, 'यह मंजूर नहीं है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट नजदीक है तो सब चले आते हैं और स्थगन मांगते हैं।' पॉलेज की ओर से वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में हर दिन सूचीबद्ध होने के बावजूद उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि मामला बुधवार को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और उन्होंने सुनवाई स्थगित करने की मांग की। पीठ ने मामले को स्थगित करने पर सहमति जताई। शीर्ष अदालत पॉलोज की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनकी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके खिलाफ कई अलग-अलग मामलों में जांच जारी है।