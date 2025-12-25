वाजपेयी जी की आत्मा रो रही होगी; अटल कैंटीन के दो वीडियो दिखा बोली AAP, लगाया फर्जीवाड़े का आरोप

Hindustan Hindi News
दिल्ली सरकार ने शहर में एकसाथ 100 अटल कैंटीन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन गुरुवार को सिर्फ 45 कैंटीन खोलने का दावा सरकार की तरफ से किया गया। इसी बात और कैंटीन के हालात को लेकर AAP ने राज्य सरकार की खिंचाई की।

Dec 25, 2025 08:47 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर गुरुवार से शुरू की गई अटल कैंटीन को लेकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि रेखा सरकार ने मीडिया को 100 अटल कैंटीन शुरू करने की जानकारी दी थी, लेकिन 45 की ही सूची दी। वहीं जिन 45 जगहों पर इन कैंटीन को शुरू करने का दावा किया गया, वहां पर जाकर देखने पर वास्तविकता भी कुछ और ही नजर आ रही है। भारद्वाज ने यह आरोप एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगाए। अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने दो वीडियो भी शेयर किए, जिनमें से एक वीडियो भंवर सिंह कैंप और दूसरा खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में उस जगह का है, जहां सरकार ने कैंटीन खोलने का दावा किया है।

इस बारे में अपनी पहली पोस्ट के साथ सौरभ भारद्वाज ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने भंवर सिंह कैम्प की उस जगह को दिखाया, जहां एक अटल कैंटीन खोलने का दावा किया गया था। हालांकि वीडियो में वहां कैंटीन जैसा कुछ नजर नहीं आया। वहां एक हॉल दिखाई दिया, जिसके ऊपर शेड लगा हुआ था और वहां इधर-उधर निर्माण सामग्री पड़ी हुई थी। इस दौरान वहां मौजूद एक मजदूर ने यह जरूर बताया कि यहीं पर अटल कैंटीन बनना है। जिसके बाद सौरभ ने लिखा कि यह सब देखकर माननीय वाजपेयी जी की आत्मा भी शर्मसार हो रही होगी।

वहीं सौरभ भारद्वाज ने जो दूसरा वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने शालीमार बाग की उस जगह को दिखाया जहां पर अटल कैंटीन का दावा किया गया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'कितना झूठ बोलेंगी CM मैडम ? आपकी अपनी शालीमार बाग विधानसभा में कैंटीन का वीडियो देखिए, अभी तो इमारत भी नहीं बनी। आपकी 45 कैंटीन की लिस्ट में यह भी है जिसका आज शुभारम्भ हो गया। अटल बिहारी बाजपेयी जी की आत्मा भी यह फर्ज़ीवाड़ा देखकर रोती होगी।'

सीएम गुप्ता ने कही 45 कैंटीन खोलने की बात

इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शहर में कुल 45 अटल कैंटीन का उद्घाटन करने का दावा किया। इसकी शुरुआत लाजपत नगर में पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन करने के साथ हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि 'दिल्ली से किया गया एक और वादा आज पूरा हुआ है। श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर दिल्ली में 45 अटल कैंटीन का शुभारंभ हुआ है। यहां हर जरूरतमंद को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन मिलेगा। जल्द ही दिल्ली भर में 55 और अटल कैंटीन खोली जाएंगी, ताकि यह सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।'

एक दिन पहले पार्टी ने किया था 100 कैंटीन खोलने का दावा

हालांकि इससे एक दिन पहले तक दिल्ली सरकार ने शहर में एकसाथ 100 अटल कैंटीन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन गुरुवार को सिर्फ 45 कैंटीन खोलने का दावा सरकार की तरफ से किया गया। इसी बात और कैंटीन की स्थिति को लेकर AAP ने राज्य सरकार की खिंचाई की और उस पर वादाखिलाफी और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को बताया था कि भाजपा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी, जहां पांच रुपए में भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा था, 'गुरुवार से 100 कैंटीन शुरू की जाएंगी। GRAP प्रतिबंधों के कारण कुछ कैंटीन का निर्माण दो महीने तक रुका रहा, लेकिन इन सभी जगहों पर भोजन परोसा जाएगा।'

बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा लोगों, विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती दर पर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की कोशिशों के तहत लाजपत नगर में पहली अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। वाजपेयी के नाम पर रखी गई इस योजना का उद्देश्य शहर भर में निर्दिष्ट स्थानों पर रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है। भाजपा ने अपने दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में अनुदान वाले भोजन कैंटीन का वादा किया था।

