AQI 900 भी हो तो पब्लिक को 500 ही क्यों दिखाता है CPCB? समझिए एयर क्वालिटी मापने का सिस्टम

स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी ने बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली में AQI 506 दर्ज किया, जबकि इसी समय भारत के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने 399 से कम का आंकड़ा दिखाया। दोनों के आंकड़ों में इतने अंतर ने सबको चौंका दिया। इस अंतर ने सबसे बड़ा सवाल पैदा किया- आखिर इंडिपेंडेंट मॉनिटर और ऑफिशियल AQI रीडर में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? दूसरा सवाल यह कि जनता किसके आंकड़ों पर विश्वास करे?

इसलिए 500 से ज्यादा नहीं दिखाई देता AQI एनडीटीवी की रिपोर्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (NIAS) के चेयर प्रोफेसर डॉ. गुफरान बेग ने बताया, "400 से ज़्यादा AQI खतरनाक होता है। यह माना जाता है कि AQI 500 और AQI 900 पर सेहत पर असर एक जैसा होता है, तो ज़्यादा नंबर दिखाकर लोगों में पैनिक क्यों पैदा किया जाए।" हालांकि, एनवायरोकैटेलिस्ट्स के फाउंडर और लीड एनालिस्ट सुनील दहिया ने कहा कि ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट करने की क्षमता के बावजूद AQI को 500 पर कैप करने का कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। इस तरह अगर विशेषज्ञों की मानें तो दोनों रीडिंग ठीक हैं, लेकिन अलग-अलग वजहों से। अब आगे समझिए AQI की पूरी कहानी।

अब समझिए AQI क्या होता है? अब समझिए कि आखिर ये AQI क्या चीज है? AQI एक ऐसा टूल है, जो जनता को आसान भाषा में समझाता है कि अभी हवा में पलूशन का स्तर क्या है। इसके लिए प्रदूषण फैलान वाले कणों को आधार बनाया गया है। इसमें आट पॉल्यूटेंट शामिल हैं। PM 10, PM2.5, ओजोन, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि। इस तरह अगर किसी इलाके का AQI निकाला जाएगा, तो इन्हीं तरह के 8 पैरामीटर को आधार बनाया जाएगा।

कलर कोड के आधार पर बताता पलूशन का स्तर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के कंसल्टेंट मोहन जॉर्ज ने बताया कि इस AQI को मापने के लिए अलग-अलग आधार हैं। AQI में अलग-अलग रेंज के कलर कोड हैं, जो बताते हैं कि इलाके की हवा का स्तर कैसा है, यानी ठीक ठाक है या फिर बहुत खराब। उदाहरण के लिए, 401 और 500 के बीच या 'गंभीर' कैटेगरी में AQI सेहतमंद लोगों के लिए भी खतरनाक होती है।