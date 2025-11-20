Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsEven if the AQI is 900, why does the CPCB only show the public 500?
AQI 900 भी हो तो पब्लिक को 500 ही क्यों दिखाता है CPCB? समझिए एयर क्वालिटी मापने का सिस्टम

AQI 900 भी हो तो पब्लिक को 500 ही क्यों दिखाता है CPCB? समझिए एयर क्वालिटी मापने का सिस्टम

संक्षेप: स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी ने बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली में AQI 506 दर्ज किया, जबकि इसी समय भारत के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने 399 से कम का आंकड़ा दिखाया। दोनों के आंकड़ों में इतने अंतर ने सबको चौंका दिया।

Thu, 20 Nov 2025 04:56 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी ने बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली में AQI 506 दर्ज किया, जबकि इसी समय भारत के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने 399 से कम का आंकड़ा दिखाया। दोनों के आंकड़ों में इतने अंतर ने सबको चौंका दिया। इस अंतर ने सबसे बड़ा सवाल पैदा किया- आखिर इंडिपेंडेंट मॉनिटर और ऑफिशियल AQI रीडर में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? दूसरा सवाल यह कि जनता किसके आंकड़ों पर विश्वास करे?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसलिए 500 से ज्यादा नहीं दिखाई देता AQI

एनडीटीवी की रिपोर्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (NIAS) के चेयर प्रोफेसर डॉ. गुफरान बेग ने बताया, "400 से ज़्यादा AQI खतरनाक होता है। यह माना जाता है कि AQI 500 और AQI 900 पर सेहत पर असर एक जैसा होता है, तो ज़्यादा नंबर दिखाकर लोगों में पैनिक क्यों पैदा किया जाए।" हालांकि, एनवायरोकैटेलिस्ट्स के फाउंडर और लीड एनालिस्ट सुनील दहिया ने कहा कि ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट करने की क्षमता के बावजूद AQI को 500 पर कैप करने का कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। इस तरह अगर विशेषज्ञों की मानें तो दोनों रीडिंग ठीक हैं, लेकिन अलग-अलग वजहों से। अब आगे समझिए AQI की पूरी कहानी।

अब समझिए AQI क्या होता है?

अब समझिए कि आखिर ये AQI क्या चीज है? AQI एक ऐसा टूल है, जो जनता को आसान भाषा में समझाता है कि अभी हवा में पलूशन का स्तर क्या है। इसके लिए प्रदूषण फैलान वाले कणों को आधार बनाया गया है। इसमें आट पॉल्यूटेंट शामिल हैं। PM 10, PM2.5, ओजोन, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि। इस तरह अगर किसी इलाके का AQI निकाला जाएगा, तो इन्हीं तरह के 8 पैरामीटर को आधार बनाया जाएगा।

कलर कोड के आधार पर बताता पलूशन का स्तर

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के कंसल्टेंट मोहन जॉर्ज ने बताया कि इस AQI को मापने के लिए अलग-अलग आधार हैं। AQI में अलग-अलग रेंज के कलर कोड हैं, जो बताते हैं कि इलाके की हवा का स्तर कैसा है, यानी ठीक ठाक है या फिर बहुत खराब। उदाहरण के लिए, 401 और 500 के बीच या 'गंभीर' कैटेगरी में AQI सेहतमंद लोगों के लिए भी खतरनाक होती है।

CPCB और WHO के पलूशन मानक में है बड़ा अंतर

दिल्ली में लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, प्रदूषण फैलाने वाले कणों और गैसों की मात्रा को तरजीह देते हैं। जॉर्ज ने बताया- आदर्श परिस्थिति में देखें, तो बीते 24 घंटे के डाटा को AQI नापने में इस्तेमाल करते हैं। CPCB के आंकड़ों को देखें, तो 24 घंटे के औसत के लिए PM2.5 के 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को सुरक्षित मानता है। हालांकि, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) ने 15 माइक्रोग्राम की बहुत सख्त सीमा तय की है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Pollution Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।