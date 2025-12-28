Hindustan Hindi News
‘अगर पीड़िता अपने बयान से पलट भी जाए…’; दिल्ली HC ने सौतेली बेटी से रेप के दोषी पिता को दिया झटका

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पिता की 20 साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने साफ कहा कि अगर पीड़िता बाद में अपने बयान से पलट भी जाए, तो केवल इसी आधार पर पॉक्सो कानून के तहत दर्ज अपराध को खारिज नहीं किया जा सकता।

Dec 28, 2025 10:17 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पिता की 20 साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने साफ कहा कि अगर पीड़िता बाद में अपने बयान से पलट भी जाए, तो केवल इसी आधार पर पॉक्सो कानून के तहत दर्ज अपराध को खारिज नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वे अक्सर परिवार के दबाव में आ जाते हैं और असहाय होते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी बच्चे को अपने ही सगे को बचाने के बोझ तले नहीं डाला जा सकता।

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि कई बार बच्ची को डर होता है कि अगर उसने सच बोला तो उसे घर, आर्थिक सहारे और परिवार से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब आरोपी ही घर का कमाने वाला या देखभाल करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे में बच्ची का सच से मुकर जाना अस्वाभाविक नहीं है।

हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान पीड़िता, उसकी मां और बहन के बयान बदलने को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। वैज्ञानिक साक्ष्यों की मौजूदगी में पीड़िता के मुकर जाने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता। यह मामला मार्च 2016 का है। उस समय 12 साल से कम उम्र की बच्ची ने आरोप लगाया था कि उसके सौतेले पिता ने रात में सोते समय उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बाद में उसने अपनी मां को बताया और शिकायत दर्ज कराई गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court
