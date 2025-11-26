दिल्ली के पलूशन से ज्यादा खतरनाक यूरोप का...; स्वीडन में रह रहा भारतीय क्यों वापस आना चाहता है?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsEurope's AQI is more dangerous than Delhi's pollution; an emotional story of an Indian living in Sweden
संक्षेप:

Wed, 26 Nov 2025 03:55 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
यूरोप में साफ हवा है। अच्छा सिस्टम है, लेकिन मैं फिर भी दिल्ली वापस लौट रहा हूं। स्वीडन में रह रहे भारतीय युवक का इंडिया वापस लौटने से जुड़ा बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानिए आखिर अंकुर त्यागी नामक युवक ने ऐसा क्या कहा, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ। हर कोई इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि दिल्ली में बढ़ते AQI लेवल के बावजूद युरोप में रह रहा कोई व्यक्ति वापस क्यों आना चाहता है?

यूरोप में जीवन बसाना कठिन

अंकुर त्यागी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए ट्वीट में अपने भारत वापस आने की वजह शेयर की। उन्होंने लिखा- यूरोप में साफ हवा है, अच्छी सड़के हैं और सिस्टम भी बढ़िया है, लेकिन असल में वहां जीवन को बसाना काफी कठिन है। अंकुर ने यह पोस्ट, अन्य पोस्ट को रिप्लाई देते हुए लिखी थी, जिसमें कई भारतीयों द्वारा देश छोड़कर जाने की वजह गिनाई गई थीं। इन वजहों में थीं- देश में टेलेंट डेंसिटी की कमी, रियल स्टेट की ऊंची कीमतें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और अधिक मात्रा में लगने वाला टैक्स।

अकेलापन! दोस्त होते हैं, लेकिन वो…

अंकुर त्यागी ने अपनी पोस्ट में लिखा- यूरोप जैसे देशों में सब कुछ अकेले करना पड़ता है। आपको सफाई करनी है, बिल मैनेज करने हैं, अपने बच्चों को खुद पालना है। हर सर्दी आप उस खामोशी से लड़ते हैं, जो आपको चारो तरफ से घेर लेती है। वहां आपके दोस्त तो होते हैं, लेकिन वो भी दूरी बनाए रखते हैं। कम्युनिटी भी बहुत मुश्किल से होती हैं।

हर जगह एक कीमत मांगती है

अंकुर ने इंडिया आने की बात पर लिखा- अगर आप वापस आते हैं और भ्रष्टाचार और अराजकता से लड़ते हैं, तो आपके आस-पास लोग तो होते हैं। पश्चिम की दुनिया में अलग तरह की समस्याएं हैं। उन्हें आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक कि आप खुद उन्हें नहीं जीते हैं। अंकुर ने भावुक शब्दों में लिखा- हर जगह एक कीमत मांगती है। हम में से कई लोग इस बात को सीख रहे हैं कि किस कीमत पर हम जिंदा रह सकते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
