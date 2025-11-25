मौसम विभाग की गुड न्यूज; ज्वालामुखी की राख से बच गई दिल्ली, AQI पर क्यों नहीं पड़ा असर?

संक्षेप: Delhi Mausam: मौसम विभाग ने पहले से ही पलूशन की मार झेल रही दिल्ली के लिए गुड न्यूज दी है। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख का गुबार अब दिल्ली एनसीआर के शहरों पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगा। पहली दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम जानें…

पहले से ही पलूशन की मार झेल रही दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने एक गुड न्यूज दी है। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख का गुबार अब दिल्ली एनसीआर के शहरों में कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा। इस राख के गुबार का रुख अब चीन की ओर है। ऐसे में एक बहुत बड़े प्राकृतिक संकट से दिल्ली बचती नजर आ रही है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में बुधवार को सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। कहीं कहीं पर इसकी तीव्रता मध्यम देखी जा सकती है।

उड़ानों पर पड़ा असर दरअसल, चिंता की बात यह थी कि इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से निकला राख का गुबार भारत की ओर बढ़ा और सोमवार रात को देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। इससे देश के कई बड़े शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट आई। इस राख के गुबार के कारण मंगलवार को अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर कम से कम 7 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं जबकि 10 से ज्यादा विदेशी फ्लाइटों में देरी देखी गई।

अच्छी रही धूप, चीन की ओर गुबार राख का गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचा। इसके बाद यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरा। हालांकि राहत की बात यह कि दिल्ली एनसीआर से जल्द ही यह संकट दूर होता नजर आया। दिल्ली के साथ NCR के लोगों के लिए राहत वाली खबर यह रही कि मंगलवार को दोपहर के वक्त अच्छी धूप रही। मौसम भी साफ देखा गया। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, राख का गुबार अब चीन की तरफ बढ़ेगा।

शाम तक भारत निकल जाएगा मौसम विभाग की मानें तो बेहद खुशी की बात है कि मंगलवार को शाम 7:30 बजे तक इसके भारत से निकलने की उम्मीद है। राहत की बात यह कि इसने दिल्ली में एयर क्वालिटी लेवल पर कोई बड़ा असर नहीं डाला है। हालांकि आगे दिल्ली एनसीआर के शहरों में एक्यूआई का मिलाजुला रुख देखने को मिल सकता है।

गुबार से AQI पर क्यों नहीं पड़ा असर? IMD के डायरेक्टर जनरल एम. महापात्रा की मानें तो राख का गुबार वायुमंडल के ऊपरी लेवल पर था। इस वजह से धरती की सतह पर इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। CPCB के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई मंगलवार को सुबह 360 अब रहा। सोमवार को यह 382 था।हालांकि पहले ऐसा कहा गया था कि राख के गुबार के असर से आसमान धुंधला और बादलों वाला नजर आ सकता है। अब चूंकि यह पूरब की ओर बढ़ रहा है इसलिए चिंता की बात नहीं है।

यह भी रही एक वजह मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि राख के गुबार का असर केवल ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में ही देखा जा रहा है। यही कारण है कि यह उड़ानों पर असर डाल रहा है। इसका AQI और मौसम पर कोई असर नहीं है। हमारा अनुमान है कि यह शाम तक पूरी तरह से चीन की ओर बढ़ जाएगा। वहीं गुजरात के मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी वायुमंडल पर तेज हवाएं राख को लंबी दूरी तक ले गईं।

कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बुधवार को सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है। कहीं कहीं पर इसकी तीव्रता मध्यम भी देखी जा सकती है।