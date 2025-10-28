ESIC अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं की बदहाली; अल्ट्रासाउंड-MRI और CT स्कैन को महीनों की वेटिंग
संक्षेप: फरीदाबाद के ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली मरीजों पर भारी पड़ रही है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जैसी आवश्यक जांचों के लिए छह-छह महीने की वेटिंग चल रही है। इससे परेशान मरीज इलाज के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी और मशीनों के सीमित संचालन के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रोजाना करीब साढे़ चार हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें फरीदाबाद के अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोपीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल, होडल आदि के मरीज शामिल होते हैं।
अस्पताल में सिर्फ एक एमआरआई मशीन ही कार्यरत है, जिस पर रोजाना सैकड़ों मरीजों की जांच होती है। मशीन पर अत्यधिक दबाव होने के कारण मरीजों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। कई मामलों में तो जांच की बारी एक साल बाद आती है। इस विलंब के चलते गंभीर रोगों के निदान और इलाज में अनावश्यक देरी होती है, जिससे मरीजों की स्थिति और बिगड़ जाती है। स्थिति तब और खराब हो गई है जब हाल ही में ईएसआईसी ने निजी अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने पर रोक लगा दी।
पहले जिन मरीजों की जांच या इलाज यहां संभव नहीं होता था, उन्हें पैनल के निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था। बल्लभगढ़ की एक फैक्ट्री में काम करने वाले राजकुमार ने बताया कि डॉक्टर ने उनके पेट की अल्ट्रासाउंड जांच लिखी थी, लेकिन उन्हें फरवरी 2026 की तारीख दी गई। इतना लंबा इंतजार कैसे करें। उन्होंने कहा कि मजबूरन निजी अस्पताल में जाकर जांच करवाई।
रोजाना 150 मरीज पहुंचते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए
ईएसआईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में रोजाना करीब 150 मरीज अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंचते हैं, जबकि मशीनों की संख्या पांच से छह सीमित है। एक अल्ट्रासाउंड में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ऐसे में मरीजाें को अल्ट्रासाउंड के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। नए मरीजों को तीन-चार महीने की डेट दे दी जाती है। यही हाल एमआरआई और सीटी स्कैन का है। अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई की अभी एक-एक मशीन है। इस कारण मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।
डॉ. चव्हाण, डीन, ईएसआईसी कॉलेज, ''अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की कमी नहीं है। मरीजों के अधिक भार से दबाव रहता है। स्थिति से निपटने के लिए प्रयास जारी हैं।''