फरीदाबाद के ESIC अस्पताल में 500 तरह की दवाएं पड़ेृ-पड़े बेकार, ऑडिट में खुलासा

फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जहां एक ओर मरीजों को दवाओं के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं, हाल ही में हुए ऑडिट में अस्पताल में करीब 500 तरह की दवाइयां बेकार पाई गईं। इन दवाओं को महीनों तक स्टोर में रखा गया था।

फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जहां एक ओर मरीजों को दवाओं के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं, हाल ही में हुए ऑडिट में अस्पताल में करीब 500 तरह की दवाइयां बेकार पाई गईं। इन दवाओं को महीनों तक स्टोर में रखा गया, लेकिन मरीजों को उनकी जरूरत की दवा नहीं दी गई, जिससे मरीज काफी परेशान रहे।

फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रोजाना करीब साढ़े चार हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मजदूर और नौकरीपेशा वर्ग का हमेशा अस्पताल पर भरोसा रहा है। लोग मानते रहे हैं कि यहां उन्हें सस्ती और मुफ्त दवा मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद काउंटर पर जवाब मिलता है कि चार में से दो दवाइयां नहीं हैं। दूसरी तरफ ईएसआई डिस्पेंसरियों की हालत यह है कि वहां अक्सर दवाइयां खत्म रहती हैं। शुक्रवार को भी एनआईटी तीन और पांच स्थित डिस्पेंसरियों में बीपी, शुगर की दवा के लिए मरीज काउंटर पर मिन्नतें करते नजर आए। उन्हें ये कह कर लौटा दिया गया कि ये दवाइयां मेडिकल कॉलेज से मिलेंगी। मरीजों ने कहा कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है।

‘जिम्मेदार अफसरों पर हो कार्रवाई’ मजदूर संगठन एटक के प्रदेश चेयरमैन एवं ईएसआईसी कमेटी के सदस्य बेचू गिरी ने कहा कि अस्पताल में दवाओं के वितरण और स्टॉक की निगरानी के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्टोर की दवाओं की समय पर जांच नहीं की गई, जिससे दवाइयां बेकार हो गईं।

प्रबंधन की लापरवाही का परिणाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल दवाओं के एक्सपायर होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही का परिणाम है। यदि समय रहते स्टॉक का ऑडिट किया जाता और दवाइयों का वितरण आसानी से होता, मरीजों को यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।