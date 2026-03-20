दिल्ली में बीच सड़क आग का गोला बना ई-स्कूटर, पटाखों जैसी आवाज के साथ धधकता रहा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह तड़के एक व्यक्ति अपने किसी काम से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर घर से निकला था। वह जैसे ही शास्त्री पार्क इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे अपने स्कूटर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां सड़क पर जा रहे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि स्थिति को भांपते हुए स्कूटर सवार ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना में पास खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। इस जलते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक खतरनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इस घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में इस वाहन को पटाखों के धमाके जैसी आवाज के साथ जलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह तड़के एक व्यक्ति अपने किसी काम से इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर घर से निकला था। वह जैसे ही शास्त्री पार्क इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे अपने स्कूटर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। खतरे का अहसास होते ही सवार ने तुरंत स्कूटर को रोका और उससे दूर हट गया। उसके हटते ही धुएं ने देखते ही देखते भयानक आग का रूप ले लिया और स्कूटर धूं-धूं कर जलते हुए आग का गोला बन गया।
स्कूटर के बगल में खड़ी थी कार
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास ही खड़ी एक कार भी उसकी चपेट में आती हुई दिखाई दी, हालांकि हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। इस दौरान एक शख्स ने लोगों के रोकने के बावजूद बहादुरी दिखाई और सबसे पहले जाकर आग पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। जिससे कि आग काफी हद तक बुझ गई, इसके बाद अन्य लोगों ने भी पानी डालकर आग को बुझा दिया, और इसी वजह से वहां खड़ी कार आग की चपेट में आने से बच गई। हालांकि, जब तक आग बुझती, स्कूटर पूरी तरह जलकर कबाड़ में तब्दील हो चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
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