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दिल्ली में पेड़ों से जुड़े अपराध करके बचना नहीं होगा आसान, सरकार ने लागू की नई SOP; बनाए कड़े नियम

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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नई मानक संचालन प्रक्रिया दिल्ली गजट में छपने के बाद लागू हो गई और उसने इस विषय पर पहले जारी की गई सभी गाइडलाइंस की जगह ले ली। 

दिल्ली में पेड़ों से जुड़े अपराध करके बचना नहीं होगा आसान, सरकार ने लागू की नई SOP; बनाए कड़े नियम

दिल्ली में अब पेड़ों से जुड़े अपराध करने पर बचना आसान नहीं होगा। दरअसल अबतक लचर कानूनी प्रक्रिया और लंबी चलने वाली जांच का फायदा उठाकर लोग आसानी से बच निकलते थे, लेकिन अब सरकार ने आरोपियों के बचने का रास्ता बंद करने के लिए एक नया कदम उठाया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक नई SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी कर दी है, जिसके अनुसार पेड़ों से जुड़े अपराध की जांच को शिकायत मिलने के दो महीने के भीतर

पूरा करना होगा। इस SOP में बताया गया है कि इन मामलों की शिकायतें कितने तरीकों से की जा सकेंगी और इसके बाद अधिकारियों को क्या करना होगा। साथ ही इसमें वन अधिकारियों को गवाहों को बुलाने और उनके आए बिना भी जांच आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

वन अपराध रोकने के लिए इन्हें दी गई जिम्मेदारी

इस SOP को वन और वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट, 1994 के तहत जारी किया गया है, और इसमें पेड़ों से जुड़े अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इनमें चौबीसों घंटे चलने वाले फॉरेस्ट कंट्रोल रूम और डिवीजन कंट्रोल रूम, क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRTs), खास लीगल सेल और प्रॉसिक्यूशन सेल, और शिकायतों को ट्रैक करने वाली एक वेबसाइट शामिल हैं।

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इन तरीकों से दर्ज होगी शिकायत, अधिकारी उठाएंगे कदम

इस SOP में बताया गया है कि पेड़ों से जुड़े अपराधों की शिकायतों को ग्रीन हेल्पलाइन नाम की एक खास वेबसाइट, लिखित रूप में और सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज किया जा सकता है। वहीं शिकायत मिलने के बाद वृक्ष अधिकारी को FOR (प्रथम अपराध रिपोर्ट) दर्ज करना होगा और इसके बाद तुरंत कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट कंट्रोल रूम, डिवीजन कंट्रोल रूम, बीट अधिकारियों और संबंधित जमीन का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी को रियल-टाइम में जानकारी भेजना होगा।

क्विक रिस्पॉन्स टीमों पर होगी इतनी जिम्मेदारियां

SOP के तहत इसके बाद क्विक रिस्पॉन्स टीमों को पेड़ों से जुड़े अपराध वाली जगहों पर पहुंचने, वहां चल रहे अपराधों को रोकने, यथास्थिति बनाए रखने और सबूत इकट्ठा करने का काम सौंपा जाएगा। इस दौरान QRTs टीम के सदस्य जियो-रेफरेंस्ड फोटो और वीडियो बनाकर, संदिग्धों की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे और अपराध में इस्तेमाल किए गए औजारों, उपकरणों और गाड़ियों का ब्यौरा भी दर्ज करेंगे।

मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत वृक्ष अधिकारियों को ऐसे मामलों में रोक लगाने के आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया है जहां पेड़ों को अवैध रूप से काटने या नुकसान पहुंचाने की आशंका हो। वे जमीन के मालिकाना हक वाली एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं और अपराध में शामिल औजारों, गाड़ियों और पेड़ों की सामग्री को जब्त करने की मांग कर सकते हैं। ऐसे आदेशों के उल्लंघन के मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजा जा सकता है।

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वन अधिकारियों को सौंपे गए ये अधिकार

इस नई मानक प्रक्रिया के तहत वन अधिकारियों को सबूत इकट्ठा करने (जैसे CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयान), कथित अपराधियों को नोटिस जारी करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इस SOP में गवाहों को बुलाने और जांच आगे बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है, भले ही आरोपी या गवाह नोटिस मिलने के बावजूद पेश न हों।

भागने की आशंका पर ले सकेंगे ऐक्शन

इस SOP के अनुसार पेड़ों से जुड़े अपराधों में शामिल ऐसे लोग जो अपनी पहचान बताने से इनकार कर रहे हों या जिनके भागने की आशंका हो, उन्हें रेंज ऑफिसर के सामने पेश किया जा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालतों में मुकदमे के लिए मामले तैयार करने का अधिकारी भी दिया गया है।

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SOP में यह भी दोहराया गया है कि नियम लागू करते समय वन अधिकारी पुलिस की मदद ले सकते हैं साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि वन डिवीजनों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद होने पर वन संरक्षक का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। ये निर्देश दिल्ली गजट में छपने के बाद लागू हो गए और इस विषय पर पहले जारी की गई सभी गाइडलाइंस की जगह ले ली।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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