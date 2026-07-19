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दिल्ली में नियम-कानून को ठेंगा दिखा प्रतिबंधित मार्गों पर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ई-रिक्शा राजधानी में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बन गए हैं। 2014 से दिल्ली की 236 सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगी हुई है, लेकिन ज्यादातर मार्गों पर आज भी धड़ल्ले से आवाजाही जारी है।

दिल्ली में नियम-कानून को ठेंगा दिखा प्रतिबंधित मार्गों पर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शा

दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2014 से 236 सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन जमीनी हकीकत कागजी आदेश से अलग तस्वीर पेश करती है। इनमें से बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रतिबंध के बावजूद ई-रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। विकास मार्ग, गाजीपुर से सीमापुरी अंडरपास तक, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पंचकुइयां रोड और स्वामी दयानंद मार्ग जैसी व्यस्त सड़कों पर भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखीं। इन सड़कों का पड़ताल करने पर सामने आया कि ट्रैफिक पुलिस सख्ती नहीं दिखा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को जाम और दुर्घटना के खतरे के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

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विकास मार्ग: पाबंदी के बावजूद बेखौफ चल रहे

पूर्वी दिल्ली के लाइफलाइन माने जाने वाले मार्ग पर ई-रिक्शा प्रतिबंध के बावजूद दौड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार कड़कड़ी मोड़ से आईपी फ्लाईओवर तक ई-रिक्शा प्रतिबंधित हैं, लेकिन कड़कड़ी मोड़ से लक्ष्मी नगर होते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे लूप तक ये चल रहे हैं।

आनंद विहार बस अड्डा रोड: जाम का कारण बन रहे

गाजीपुर अंडरपास से सीमापुरी अंडरपास तक वर्ष 2014 से ई-रिक्शा प्रतिबंधित हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। व्यस्त और जाम प्रभावित इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बेरोकटोक चलते दिखाई देते हैं। मौके पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है।

लोक नायक अस्पताल : गलत दिशा में दौड़ते हैं

राजधानी का जवाहरलाल नेहरू मार्ग व्यस्ततम सड़कों में शामिल है, जहां लोक नायक, जीबी पंत और गुरु नानक अस्पतालों की ओर जाने वाले मरीजों और तीमारदारों की लगातार आवाजाही रहती है। नियमों के बावजूद यहां ई-रिक्शा चलते नजर आए। कई चालक गलत दिशा में भी वाहन चलाते दिखे।

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के रमेश, डीसीपी हेडक्वार्टर एवं पूर्वी रेंज, ''ई-रिक्शा के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है कि इनकी संख्या सीमित की जाए, ताकि इनके संचालन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।''

दिल्ली को जाम से बचाएं : कमिश्नर

राजधानी में खराब यातायात व्यवस्था को लेकर नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने शनिवार को हुई बैठक के दौरान नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजाना लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जाम को कम करने में नाकाम रही है, इसलिए यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। यह बात उन्होंने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में कही जिसमें दिल्ली के सभी डीसीपी सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। पुलिस कमिश्नर ने शनिवार दोपहर पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें डीसीपी से लेकर विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हुए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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