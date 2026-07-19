दिल्ली में नियम-कानून को ठेंगा दिखा प्रतिबंधित मार्गों पर भी धड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शा

ई-रिक्शा राजधानी में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बन गए हैं। 2014 से दिल्ली की 236 सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगी हुई है, लेकिन ज्यादातर मार्गों पर आज भी धड़ल्ले से आवाजाही जारी है।

दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2014 से 236 सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन जमीनी हकीकत कागजी आदेश से अलग तस्वीर पेश करती है। इनमें से बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रतिबंध के बावजूद ई-रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। विकास मार्ग, गाजीपुर से सीमापुरी अंडरपास तक, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पंचकुइयां रोड और स्वामी दयानंद मार्ग जैसी व्यस्त सड़कों पर भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखीं। इन सड़कों का पड़ताल करने पर सामने आया कि ट्रैफिक पुलिस सख्ती नहीं दिखा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को जाम और दुर्घटना के खतरे के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

विकास मार्ग: पाबंदी के बावजूद बेखौफ चल रहे पूर्वी दिल्ली के लाइफलाइन माने जाने वाले मार्ग पर ई-रिक्शा प्रतिबंध के बावजूद दौड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार कड़कड़ी मोड़ से आईपी फ्लाईओवर तक ई-रिक्शा प्रतिबंधित हैं, लेकिन कड़कड़ी मोड़ से लक्ष्मी नगर होते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे लूप तक ये चल रहे हैं।

आनंद विहार बस अड्डा रोड: जाम का कारण बन रहे गाजीपुर अंडरपास से सीमापुरी अंडरपास तक वर्ष 2014 से ई-रिक्शा प्रतिबंधित हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। व्यस्त और जाम प्रभावित इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बेरोकटोक चलते दिखाई देते हैं। मौके पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है।

लोक नायक अस्पताल : गलत दिशा में दौड़ते हैं राजधानी का जवाहरलाल नेहरू मार्ग व्यस्ततम सड़कों में शामिल है, जहां लोक नायक, जीबी पंत और गुरु नानक अस्पतालों की ओर जाने वाले मरीजों और तीमारदारों की लगातार आवाजाही रहती है। नियमों के बावजूद यहां ई-रिक्शा चलते नजर आए। कई चालक गलत दिशा में भी वाहन चलाते दिखे।

के रमेश, डीसीपी हेडक्वार्टर एवं पूर्वी रेंज, ''ई-रिक्शा के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही परिवहन विभाग को सुझाव दिया गया है कि इनकी संख्या सीमित की जाए, ताकि इनके संचालन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।''