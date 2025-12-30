नए साल से बिना QR कोड नहीं चला सकेंगे ई-रिक्शा, NCR के इस शहर क्यों हो रहा यह बदलाव
ई-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर है। एनसीआर के गाजियाबाद शहर में 01 जनवरी 2026 से बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ई-रिक्शा चालक 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर अपना क्यूआर कोड मुफ्त प्राप्त कर लें।
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार, शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर ई-रिक्शा को एक यूनिक क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। इस क्यूआर कोड में ई-रिक्शा चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण और परमिट से जुड़ी जानकारी दर्ज रहेगी। क्यूआर को कोड स्कैन करते ही उसकी और चालक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, जिससे चालक की पहचान की पुष्टि आसान हो जाएगी।
डीसीपी का कहना है कि इससे अवैध और अनाधिकृत ई-रिक्शा पर प्रभावी अंकुश लगेगा और यात्री सुरक्षित महसूस करेंगे। डीसीपी ने बताया कि यह व्यवस्था महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है।
यातायात व्यवस्था में मिलेगी राहत
डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, क्यूआर कोड लगने से जहां ई-रिक्शा के निर्धारित रूट और नो-एंट्री क्षेत्रों में निगरानी आसान होगी। वहीं इसके साथ ही जाम, गलत पार्किंग और नियम उल्लंघन जैसी समस्याओं में कमी आएगी। दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में क्यूआर कोड पुलिस के लिए सीधे सबूत और पहचान का काम करेगा।
उन्होंने सभी ई-रिक्शा चालकों और मालिकों से अपील की है कि वह दो दिन के भीतर क्यूआर कोड प्राप्त कर अपने वाहन पर अवश्य लगवा लें, ताकि नए साल से होने वाली कार्रवाई से बचा जा सके। 01 जनवरी से बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।