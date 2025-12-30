Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newse-rickshaw QR code mandatory from new year in ghaziabad city of ncr
नए साल से बिना QR कोड नहीं चला सकेंगे ई-रिक्शा, NCR के इस शहर क्यों हो रहा यह बदलाव

संक्षेप:

ई-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर है। एनसीआर के गाजियाबाद शहर में 01 जनवरी 2026 से बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ई-रिक्शा चालक 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराकर अपना क्यूआर कोड मुफ्त प्राप्त कर लें।

Dec 30, 2025 01:54 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार, शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर ई-रिक्शा को एक यूनिक क्यूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। इस क्यूआर कोड में ई-रिक्शा चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण और परमिट से जुड़ी जानकारी दर्ज रहेगी। क्यूआर को कोड स्कैन करते ही उसकी और चालक की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, जिससे चालक की पहचान की पुष्टि आसान हो जाएगी।

डीसीपी का कहना है कि इससे अवैध और अनाधिकृत ई-रिक्शा पर प्रभावी अंकुश लगेगा और यात्री सुरक्षित महसूस करेंगे। डीसीपी ने बताया कि यह व्यवस्था महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

यातायात व्यवस्था में मिलेगी राहत

डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, क्यूआर कोड लगने से जहां ई-रिक्शा के निर्धारित रूट और नो-एंट्री क्षेत्रों में निगरानी आसान होगी। वहीं इसके साथ ही जाम, गलत पार्किंग और नियम उल्लंघन जैसी समस्याओं में कमी आएगी। दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में क्यूआर कोड पुलिस के लिए सीधे सबूत और पहचान का काम करेगा।

उन्होंने सभी ई-रिक्शा चालकों और मालिकों से अपील की है कि वह दो दिन के भीतर क्यूआर कोड प्राप्त कर अपने वाहन पर अवश्य लगवा लें, ताकि नए साल से होने वाली कार्रवाई से बचा जा सके। 01 जनवरी से बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
