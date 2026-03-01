3 साल से बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था, स्कूल से घर छोड़ने वाला ई-रिक्शा चालक गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। वह करीब 3 साल से एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह बच्ची को स्कूल से घर ले जाने के दौरान यह गंदी हरकत करता था। उसने बच्ची से कहा था कि मां-बाप को बताने पर वह उसे जान से मार देगा।
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में 55 साल के एक ई-रिक्शा चालक को पिछले तीन सालों से एक 13 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना लड़की को स्कूल से उसके घर छोड़ते समय होती थी।
एक अधिकारी के अनुसार, लड़की के माता-पिता ने 21 फरवरी को छेड़छाड़ के संबंध में पीसीआर कॉल की थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की ने बताया कि उसका पड़ोसी उसे जीटीबी नगर स्थित उसके स्कूल से अपने ई-रिक्शा में लेने आता था। परिवार आरोपी को पिछले कई सालों से जानता है।
लड़की ने पुलिस को बताया कि घर लौटते समय वह उसे सुनसान जगहों पर ले जाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। उसने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में ऐसा कई बार हो चुका है।
उसने लड़की को यह भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपने माता-पिता को बताया तो वह मुझे जान से मार देगा। वह मेरे माता-पिता को भी जानता था।
21 फरवरी को आरोपी उसे कथित तौर पर झरोदा कलां मेट्रो स्टेशन के पास ले गया। वहां उसने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उसे घर छोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि लड़की ने आखिरकार अपनी मां को उस आदमी के बारे में बताया। इसके बाद माता-पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
लड़की के बयान के आधार पर वजीराबाद थाने में बीएनएस की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351(2) (आपराधिक धमकी) तथा बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
लड़की की चिकित्सा जांच की गई और उसे परामर्श दिया गया। अधिकारी ने बताया कि लड़की ने कहा कि वह सदमे में है। हालांकि वह यह जानकर सुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे उस आदमी का दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा। पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या आरोपी ने स्कूल ले जाने वाले अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया है।
