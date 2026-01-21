Hindustan Hindi News
कर्मचारियों का PF जमा नहीं कराने वाली कंपनियों की होगी जांच, EPFO ने की तैयारी

संक्षेप:

कर्मचारियों का पीएफ जमा न कराने वाली कंपनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। गुरुग्राम जिले में 30 से अधिक कंपनियों ने कर्मचारियों के पीएफ अंशदान को ईपीएफओ में जमा नहीं कराया है। अब जल्द इनकी जांच की जाएगी।

Jan 21, 2026 11:58 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
कर्मचारियों का पीएफ जमा न कराने वाली कंपनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। गुरुग्राम जिले में 30 से अधिक कंपनियों ने कर्मचारियों के पीएफ अंशदान को ईपीएफओ में जमा नहीं कराया है। अब जल्द इनकी जांच की जाएगी।

नए नियम के तहत ईपीएफओ सीधे जांच नहीं कर सकता है। इसके लिए केस बनाकर उच्चधिकारियों को भेजकर अनुमति मांगी है। अनुमति के बाद कंपनियों में कर्मियों के पीएफ की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में 13 हजार उद्योग पंजीकृत है, सैकड़ों बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं।

जिनका पीएफ जमा नहीं कराया जाता है, इसको लेकर कर्मियों की ओर से पीएफ नहीं मिलने की शिकायत ईपीएफओ में की गई हैं। ऐसे डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों पर ईपीएफओ से कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसी कंपनियों में निरीक्षण के लिए ईपीएफओ ने उच्चधिकारियों से सेंट्रल एनालिसिस इंटेलिजेंस यूनिट (सीएआईयू) से अनुमति मांगी गई है।

इसमें कहा गया है कि डिफॉल्टर्स की 'ए' और 'बी' कैटेगरी में आने वाली कंपनियों में निरीक्षण करके जांच करने की अनुमति दी जाए। किस कंपनी में पहले जांच हो और किसमें बाद में। कंपनियों में निरीक्षण से पीएफ राशि की रिकवरी भी बढ़ेगी।

ऐसे हो सकती है कार्रवाई

कंपनियां कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) जमा न करने पर गंभीर कार्रवाई का सामना कर सकती हैं। कानून के अनुसार, नियोक्ता को हर महीने तय समय (आम तौर पर 15 तारीख तक) पीएफ का कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करना होता है। वह ऐसा नहीं करते हैं तो ईपीएफओ हर साल 12 फीसदी तक ब्याज वसूल सकता है। इसके लिए नियोक्ता को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा जा सकता है।

नीलेन्दु मिश्रा, क्षेत्रीय आयुक्त, ईपीएफओ, ''कंपनियों में कर्मचारियों का पीएफ जमा न करने के 17 मामले आए हैं। इनकी जांच के लिए सेंट्रल एनालिसिस इंटेलिजेंस यूनिट से अनुमति मांगी गई है। जब भी आदेश मिलेंगे जांच शुरू की जाएगी।''

