अरावली पहाड़ियों के साथ ऐसा क्या होगा? एक्सपर्ट्स जता रहे चिंता, दिल्ली तक असर

संक्षेप: चार अक्तूबर को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की तकनीकी सलाह के बाद इस परिभाषा को अंतिम रूप दिया गया है। इसको लेकर वन्य जीव विभाग और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उनकी तरफ से कोई भी सलाह नहीं ली गई है।

Sun, 9 Nov 2025 09:48 AM
हरियाणा सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा में संशोधन किया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस महत्त्वपूर्ण संशोधन से पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण पर गहरा संकट मंडरा रहा है। जारी नए आदेशों के तहत, अरावली क्षेत्र को कानूनी रूप से सीमित कर दिया गया है। अब केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली हों और कम से कम एक अरब वर्ष (एक हजार मिलियन वर्ष) पुरानी चट्टानों (जैसे अरावली सुपरग्रुप और दिल्ली सुपरग्रुप से बनी हों।

चार अक्तूबर को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की तकनीकी सलाह के बाद इस परिभाषा को अंतिम रूप दिया गया है। इसको लेकर वन्य जीव विभाग और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उनकी तरफ से कोई भी सलाह नहीं ली गई है।

इस नई नियमावली के लागू होने से अरावली पर्वत शृंखला के संरक्षण पर कई गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह जैसे क्षेत्रों में, अरावली की पहाड़ियां अक्सर निचली ऊंचाई की होती हैं और 100 मीटर की नई सीमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इन कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के कानूनी परिभाषा से बाहर होते ही इन पर लागू होने वाले सभी संरक्षण कानून और नियम अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। पूर्व वन संरक्षक एमडी सिन्हा के अनुसार संरक्षण की आवश्यकता चट्टानों की आयु को नहीं, बल्कि जीवंत भूदृश्य-झाड़ीदार जंगल, पहाड़ियां और जैव विविधता से है। नए नियम इस जीवंत भूदृश्य के बड़े हिस्से को अनदेखा कर देंगे।

पर्यावरणविद वैशाली राणा का कहना है कि यह क्षेत्र वन्य जीवों और विविध वनस्पतियों का घर है। संरक्षण क्षेत्र से बाहर होते ही इन प्राकृतिक आवासों का विनाश होगा, जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा

पर्यावरणविदों ने कहा कि सरकार का यह निर्णय, जो युवा चट्टान संरचनाओं (जैसे मालानी रायोलाइट्स) को भी बाहर करता है, ऊबड़-खाबड़ ज़मीन वाले क्षेत्रों की कानूनी पहचान को कमजोर कर रहा है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यह कदम इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ देगा, जिसका सीधा खामियाजा यहां की जनता को उठाना पड़ेगा।

खनन और रियल एस्टेट के लिए रास्ते खुलेंगे

पर्यावरणविद वैशाली राणा का सीधा आरोप है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट और खनन की गतिविधियों के रास्ते खोलना है। जो पहाड़ियां अब अरावली नहीं कहलाएंगी, उन पर निर्माण और खनन पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे, जिससे इन संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों का अनियंत्रित विनाश शुरू हो सकता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली का संरक्षण से बाहर होना दिल्ली-एनसीआर के लाखों निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अरावली क्षेत्र भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहां के जंगलों और पहाड़ियों को हटाने से बारिश का पानी जमीन में रिसना बंद हो जाएगा, जिससे गुरुग्राम और फरीदाबाद में पहले से ही गंभीर पानी का संकट और गहरा जाएगा। अरावली शृंखला दिल्ली-एनसीआर को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। पहाड़ियों और वनों के हटने से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों से धूल का बहाव बढ़ेगा, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक हो जाएगा।

ये है दिल्ली सुपरग्रुप

अरावली सुपरग्रुप चट्टानें भूवैज्ञानिक रूप से सबसे पुरानी हैं और मुख्य रूप से अवसादी मूल की हैं। यह अरावली के मूल गठन को दर्शाती हैं। जबकि दिल्ली सुपरग्रुप चट्टानें थोड़ी कम पुरानी हैं और आमतौर पर अत्यधिक रूपांतरित प्रकृति की हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दिखने वाली अरावली पहाड़ियां ज्यादातर इसी समूह का हिस्सा हैं। हरियाणा सरकार के आदेश में इन दोनों को ही अरावली माना गया है, लेकिन इनसे युवा चट्टान संरचनाओं को बाहर कर दिया गया है।

