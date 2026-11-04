काम की बात: गाजियाबाद में 5 से 12 नवंबर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, लालकुआं से ही डायवर्ट किया जाएगा
त्योहारों के दौरान शहर में लगने वाले जाम को लेकर गाजियाबाद में भारी वाहनों के प्रवेश पर 8 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। कल से 12 नवंबर तक ऐसे वाहनों को लालकुआं से डायवर्ट कर बुलंदशहर की ओर भेजा जाएगा।
दिवाली, भाईदूज समेत अन्य त्योहारों पर शहर को जाम से बचाने के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। पांच से 12 नवंबर तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, 24 प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी। एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी की गई है। पिछले साल त्योहारों के दौरान डायल-112 पर जाम को लेकर मिली शिकायतों का विश्लेषण कर संवेदनशील स्थान चिह्नित किए हैं।
इन स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर जाम लगने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का जोर बाजारों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य बनाए रखने पर रहेगा। त्योहारों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारी वाहनों के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। पांच से 12 नवंबर तक भारी वाहनों को लालकुआं से डायवर्ट कर बुलंदशहर की ओर भेजा जाएगा। इससे शहर के अंदरूनी मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और बाजारों और प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।
11 ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के जिम्मे व्यवस्था
एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 11 ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में दो शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इनमें 128 उपनिरीक्षक, 306 मुख्य आरक्षी, 356 आरक्षी और 23 महिला मुख्य आरक्षी व आरक्षी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात कर यातायात संचालन, वाहनों की निगरानी और जाम की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जिम्मेदारी दी जाएगी।
24 स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती
विजयनगर टी-प्वाइंट, एबीईएस कट, डीएमई डासना चढ़ाव, लालकुआं, आनंद अस्पताल, आप्यूलेंट मॉल, आर्य फार्म हाउस और साजन मोड़ समेत प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी रहेगी। इसके अलावा मुखर्जी पार्क, चौधरी मोड़, तुराबनगर, घंटाघर, हापुड़ तिराहा, नया बस अड्डा, पुराना बस अड्डा, मोहननगर, सेक्टर-62 और छिजारसी समेत कुल 24 स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन स्थानों पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।
रोडवेज बसों को हॉटस्पॉट पर पहले से खड़ा कराया जाएगा
एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक परिवहन के कारण जाम की स्थिति न बने, इसके लिए परिवहन निगम के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। कौशांबी रोडवेज डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक से बातचीत कर बसों के संचालन और खड़े होने की व्यवस्था को लेकर समन्वय बनाया गया है। रोडवेज बसों को हॉटस्पॉट पर पहले से खड़ा कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।