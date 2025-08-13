बच्चे को पानी के साथ फेंकने जैसा; अब इस नामी लेखक ने SC के कुत्तों वाले आदेश पर उठाए सवाल

लेखक सुहेल सेठ ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निराश हूं। मैं उन तरीकों को लेकर बहुत चिंतित हूं,जो उन्होंने इसे लागू करने के लिए सुझाए हैं। हम देख चुके हैं कि हमारे ज्यादातर शहरों और राज्यों की राजधानियों में प्रशासन कितना कमजोर है।

आवारा कुत्तों को दिल्ली की गलियों से हटाकर शेल्टर होम में कैद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो धड़े हो गए हैं। एक शीर्ष अदालत के फैसले को जरूरी बताते हुए समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा इसके खिलाफ है। कोर्ट के आदेश पर अब मशहूर लेखक और उद्यमी सुहेल सेठ ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि आपका आदेश बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंकने जैसा है। उन्होंने आवारा कुत्तों को लेकर सुझाए गए तरीकों पर भी चिंता जताई।

लेखक सुहेल सेठ ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निराश हूं। मैं उन तरीकों को लेकर बहुत चिंतित हूं,जो उन्होंने इसे लागू करने के लिए सुझाए हैं। हम देख चुके हैं कि हमारे ज्यादातर शहरों और राज्यों की राजधानियों में प्रशासन कितना कमजोर है। यह 'बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंक देने'जैसा है। सुहेल सेठ ने आगे कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना क्रूर और दयनीय है,उन्हें नसबंदी करानी चाहिए,गोद लेना चाहिए या सामुदायिक शेल्टर में उनकी देखभाल करनी चाहिए।