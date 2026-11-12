दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे; US से लौटे शख्स ने बताई आपबीती; कस्टम्स ने भी दिया जवाब

यात्री ने अनुरोध करते हुए कहा, 'मैं दिल्ली कस्टम से अनुरोध करता हूं कि वे इस घटना की जांच करें, इसमें शामिल अधिकारियों के बर्ताव की समीक्षा करें और उनकी जवाबदेही तय करें। भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसी भी यात्री के साथ इस तरह का अनुभव नहीं होना चाहिए।'

कस्टम विभाग ने यात्री को जवाब देते हुए सफाई दी और कहा, इस प्रक्रिया के दौरान आपको जो भी परेशानी हुई, उसके लिए हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका से भारत लौटे एक भारतीय नागरिक को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर काफी कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा। अपनी आपबीती के बारे में उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया। इस दौरान उसने बताया कि कस्टम विभाग के अधिकारियों की वजह से उसे ना केवल वहां 9 घंटों तक परेशान होना पड़ा, बल्कि उसने एयरपोर्ट पर खुलेआम बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया। अपने खराब अनुभव के आधार पर उस यात्री ने कहा कि ऐसे कस्टम अधिकारियों के भरोसे हमारा महान देश कैसे तरक्की कर सकता है? उधर दिल्ली कस्टम विभाग ने भी इस यात्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, और उसके लगाए आरोपों का जवाब दिया।

यह घटना अनुभव कुमार नाम के एक यात्री के साथ हुई, और उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि वह हरियाणा के रहने वाले हैं। 31 अक्टूबर को शेयर की अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि 'मैं अमेरिका से दोपहर 12:30 बजे भारत पहुंचा, जहां मुझे कस्टम अधिकारियों की वजह से 9 घंटे से ज्यादा समय तक भारी परेशानी और बेहद कष्टदायक अनुभव का सामना करना पड़ा।'

उन्होंने बताया कि 'मुझे जांच के लिए रोका गया था और जांच के बाद, एक वरिष्ठ महिला अधिकारी ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। लेकिन, एक दूसरे अधिकारी ने मुझे फिर से रोक लिया और मेरे निजी सामान यानी एक सोने की चेन (जो मेरे पास 10 साल से ज्यादा समय से है) और दो निजी मोबाइल फोन (जिनमें से एक 'आईफोन फोल्ड' था) के बारे में पूछताछ करने लगे।'

यात्री ने आगे बताया कि इसके बाद अधिकारी मुझसे इन दोनों निजी सामान के बदले मुझ पर कस्टम ड्यूटी भरने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने लिखा, 'अधिकारियों ने जिद की कि मैं अपनी सोने की चेन पर लगभग 6 लाख रुपए और फोन पर 65 हजार रुपए की कस्टम शुल्क (ड्यूटी) भरूं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी गोल्ड चेन पुरानी है और फोन मेरे निजी और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हैं, जिनमें सिम कार्ड भी लगे हैं और वे चालू हालत में हैं।'

अनुभव कुमार ने बताया कि इसके बाद मैंने कस्टम अधिकारियों को फोन का बिल दिखाते हुए उनसे बार-बार उसे चेक करने का अनुरोध किया और साथ ही यह भी कहा कि वे मेरी सोने की चेन को वापस (री-एक्सपोर्ट) भेज दें। इसके साथ ही मैं अपने फोन पर लगने वाला शुल्क देने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मेरी बात नहीं मानी।

यात्री की मानें तो इसके बाद उन्हें घंटों तक अपमानित किया गया, डराया-धमकाया गया और बदसलूकी वाला व्यवहार किया गया। अनुभव ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने अंग्रेजी में अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने भाषा (अंग्रेजी) को लेकर भी आक्रामक व्यवहार किया। यात्री के मुताबिक ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, बल्कि उनसे पहले 6 लोगों को और बाद में भी कई लोगों को बिना किसी ठोस वजह के रोका गया और परेशान किया गया।

अनुभव ने बताया कि 'लगभग 9 घंटे तक परेशान करने के बाद, ACO नीरज गुप्ता ने हस्तक्षेप किया और अधिकारियों को सही प्रक्रिया का पालन करने और मेरे सोने को वापस (री-एक्सपोर्ट) भेजने की अनुमति देने का निर्देश दिया।' यात्री ने कहा, 'हालांकि उनके दखल के बाद भी, बिना किसी स्पष्ट कारण के मुझे और इंतजार करना पड़ा।'

यात्री ने बताया, 'मैं दोपहर 12:30 बजे पहुंचा था, और तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। मेरा परिवार घंटों से एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहा था। विदेश से अपने देश लौट रहे एक भारतीय के तौर पर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही देश में इस तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ेगा।'

यात्री ने अपनी पोस्ट में कहा, 'कस्टम प्रक्रियाओं और लागू शुल्कों का पालन जरूर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारियों को यात्रियों को डराने, अपमानित करने या परेशान करने का अधिकार मिल जाता है। मैं दिल्ली कस्टम से अनुरोध करता हूं कि वे इस घटना की जांच करें, इसमें शामिल अधिकारियों के बर्ताव की समीक्षा करें और उनकी जवाबदेही तय करें। भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किसी भी यात्री के साथ इस तरह का अनुभव नहीं होना चाहिए।'

इसके बाद अपनी पोस्ट के अंत में अनुभव ने ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी का नाम लिखते हुए उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 'ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने शुरुआत में ही मुझसे अपने लिए 20 हजार रुपए नकद मांगे, और कहा कि इसके बाद ही वे मुझे कानूनी टैक्स के तौर पर 20,000 रुपए जमा करने की अनुमति देंगे। इसके अलावा, सोने की चेन को री-एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने और भी पैसों की मांग की।'

अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए अनुभव ने लिखा, 'दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग और उनके अधिकारियों द्वारा खुलेआम और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह हमारे देश और उसकी गरिमा के लिए बेहद शर्मनाक है कि भारत में प्रवेश के मुख्य द्वार पर ही भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और जिम्मेदार कस्टम अधिकारियों का अभाव देखने को मिलता है। अब आप ही बताइए, हमारा महान भारत देश ऐसे कस्टम अधिकारियों के भरोसे कैसे तरक्की कर सकता है, जिन्हें खुद ही कानूनों और नियमों की कोई जानकारी नहीं है?'

उधर अनुभव कुमार के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली कस्टम विभाग ने यात्री को हुई परेशान के लिए खेद जताया और बताया कि विभाग के अधिकारियों की तरफ से जो भी राशि मांगी गई थी, वो नियमानुसार थी और उनसे ली गई राशि के बदले उन्हें रसीद भी दी गई थी।

कस्टम विभाग ने लिखा, 'आपके आगमन पर, सोने के आभूषणों और मोबाइल फोन के संबंध में लागू 'भारतीय सीमा शुल्क सामान नियमों' और क्लीयरेंस प्रक्रियाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई थी। इसके बाद, सोने के आभूषणों को वापस ले जाने (री-एक्सपोर्ट) की अनुमति दे दी गई थी। वहीं, मोबाइल फोन के क्लीयरेंस के लिए 40,250 रुपए की कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) तय किया गया और आपसे वसूल किया गया, जिसके बदले आपको एक वैध रसीद भी दी गई थी।'