छात्रों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की डेट और फीस तय, बिना लेट फीस इस दिन तक रजिस्ट्रेशन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नौवीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। सभी से समय रहते इसे भरने के लिए अपील की गई है।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 11 Oct 2025 08:58 AM
राजकीय, निजी अराजकीय स्थायी मान्यता एवं बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय व गुरुकुल, विद्यापीठ बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सभी विद्यालय मुखिया हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क के साथ 13 अक्तूबर से आठ नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके पश्चात 100 रुपये शुल्क के साथ नौ से 16 नवंबर तक एनरोल कर सकेंगे।

इसके बाद भी यदि कोई रह जाता है तो 17 से 24 नवंबर तक 200 रुपये, 25 नवंबर से दो दिसंबर तक 300 और इसके बाद तीन से 10 दिसंबर तक एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके पश्चात छात्रों के विवरणों में 11 से 18 दिसंबर बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए समय रहते इसे भरना होगा।