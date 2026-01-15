Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsengine of Air India plane damaged after container gets stuck in it at Delhi Airport
दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा, कंटेनर फंसने से एयर इंडिया के प्लेन का इंजन हुआ खराब

दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा, कंटेनर फंसने से एयर इंडिया के प्लेन का इंजन हुआ खराब

संक्षेप:

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जो कि शायद प्लेन में सवार किसी यात्री के द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो में एयरक्राफ्ट टैरमैक पर खड़ा दिख रहा है और उसके चारों ओर ग्राउंड स्टाफ मौजूद है। वीडियो में इंजन को हुआ नुकसान भी देखा जा सकता है।

Jan 15, 2026 02:14 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर गुरुवार को एयर इंडिया के A350 एयरक्राफ्ट के एक इंजन में एक कंटेनर फंस गया, जिससे जेट का इंजन खराब हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि शायद प्लेन में सवार किसी यात्री के द्वारा बनाया गया है। इस वीडियो में एयरक्राफ्ट टैरमैक पर खड़ा दिख रहा है और उसके चारों ओर ग्राउंड स्टाफ मौजूद दिखाई दे रहा है। वीडियो में इंजन को हुआ नुकसान भी देखा जा सकता है। इस घटना को लेकर फिलहाल एयर इंडिया का बयान नहीं आया है।

22 दिसंबर को भी एक विमान के इंजन में आई थी खराबी

बता दें कि इससे पहले भी एयर इंडिया के विमान के इंजन में खराबी की घटना सामने आ चुकी है, जिसके कारण दिल्ली से महाराष्ट्र के मुंबई जा रहे विमान को बीच हवा से ही वापस लौटना पड़ा था। इंजन में खराबी की यह घटना 22 दिसंबर को हुई थी, जिसके कारण मुंबई जाने वाले एयर इंडिया के उस विमान को सुबह करीब एक घंटे तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौटना पड़ा था।

DGCA ने बताई थी यह वजह

तब एक बयान जारी करते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने बताया था कि विमान को हवा में ही वापस मोड़ना पड़ा था, क्योंकि टेक-ऑफ के बाद फ्लैप रिट्रैक्शन के दौरान, फ्लाइट क्रू ने दाहिने इंजन यानी इंजन नंबर 2 में इंजन ऑयल का प्रेशर कम देखा था। इसके तुरंत बाद, इंजन ऑयल प्रेशर घटकर शून्य हो गया और क्रू ने प्रोसिजर के तहत नंबर 2 इंजन को बंद कर दिया था और विमान दिल्ली में सुरक्षित उतार लिया था। यह घटना बोइंग 777 विमान में हुई थी, और उस वक्त उसमें करीब 355 लोग सवार थे।

इस घटना को लेकर जारी किए एक बयान में एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा था, '22 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट AI887 के क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत एक टेक्निकल दिक्कत के कारण टेक-ऑफ के तुरंत बाद दिल्ली लौटने का फैसला किया।' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि टेक्निकल दिक्कत क्या थी।

