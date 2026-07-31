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रहेजा डेवलपर्स को जोर का झटका, ईडी ने जब्त की 782.36 करोड़ की संपत्ति

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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ईडी की जांच के दौरान यह पता चला कि रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने घर देने के नाम पर शुरू किए गए विभिन्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 4,600 घर खरीदारों से 2,425.99 करोड़ रुपए जमा किए थे।

Enforcement Directorate attaches assets worth Rs 782.36 crore of Raheja Developers
प्रवर्तन निदेशालय ने रहेजा डेवलपर्स की 782.36 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की।

ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बताया कि उसने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की 782.36 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने लगभग 4,600 घर खरीदारों से घर देने के नाम पर 2,425.99 करोड़ रुपए जमा किए थे। लेकिन उनका इस्तेमाल निजी उपयोग के लिए कर लिया। इस मामले को लेकर एजेंसी रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के डायरेक्टर नवीन एम. रहेजा और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ जांच कर रही है।

ED के दिल्ली जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत ये संपत्तियां जब्त कीं। ईडी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई उसने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए कई घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई FIR के आधार पर लिया।

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घर देने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन घर नहीं दिया

एजेंसी ने आगे कहा कि 'जांच के दौरान यह पता चला कि रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने घर देने के नाम पर शुरू किए गए विभिन्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 4,600 घर खरीदारों से 2,425.99 करोड़ रुपए जमा किए थे।'

ED अबतक जब्त कर चुका 2400 करोड़ की संपत्ति

इससे पहले, इसी साल 28 अप्रैल को ईडी ने PAO के जरिए 1,113.81 करोड़ रुपए की अनुमानित बाजार मूल्य वाली संपत्तियां जब्त की थीं, और उसके बाद 15 जून, 2026 के PAO के जरिए 503.48 करोड़ रुपए के मूल्य वाली संपत्तियां जब्त की थीं। इस तरह ईडी अबतक इस मामले में लगभग कुल 2,399.65 करोड़ रुपए की अनुमानित मूल्य वाली संपत्तियों को जब्त कर चुका है।

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पिछले महीने NCLT ने दिया था झटका

इससे पहले इसी साल जून महीने में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को NCLT (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) से उस वक्त बड़ा झटका लगा था, जब NCLT की नई दिल्ली स्थित मुख्य पीठ ने रहेजा डेवलपर्स के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की याचिका को स्वीकार कर लिया था। न्यायाधिकरण के इस फैसले से गुरुग्राम के सेक्टर-78 स्थित रेवांता रिहायशी प्रोजेक्ट के उन 176 फ्लेट खरीदारों को बड़ी राहत मिली थी, जो पिछले डेढ़ दशक से अपने आशियाने के लिए भटक रहे थे। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से माना कि डेवलपर द्वारा खरीदारों को तय समय-सीमा के भीतर फ्लैटों का कब्जा न देना प्रथम दृष्टया मे चूक और अनुबंध के उल्लंघन का मामला बनता है।

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फ्लेट्स खरीदार एकजुट होकर NCLT तक ले गए थे मामला

यह पूरी कानूनी लड़ाई सुरिंदर अग्रवाल सहित 176 खरीदारों द्वारा एकजुट होकर लड़ी गई। इन याचिकाकर्ताओं के पास इस विशाल प्रोजेक्ट में कुल 99 रिहायशी यूनिट (फ्लैट/फ्लोर) हैं। याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि वे फ्लैट की कुल कीमत का 90 से 95 प्रतिशत तक का भुगतान कंपनी को बहुत पहले ही कर चुके हैं। सभी खरीदारों ने मिलकर लगभग 137 करोड़ रुपए से अधिक की अपनी गाढ़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में निवेश की थी, लेकिन भारी-भरकम राशि जमा कराने के बावजूद वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला। इसके बाद NCLT में करीब ढाई साल तक चली लंबी और सघन कानूनी बहस के बाद आखिरकार फैसला पीड़ितों के पक्ष में आया था।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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