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गुरुद्वारा बंगला साहिब में एंडोस्कोपी और मिनी ओटी की सुविधा, सस्ते में होगा इलाज

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित गुरु हरकृष्ण पोलिक्लिनिक में सस्ती एंडोस्कोपी सेवा और मिनी ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की है। शुक्रवार को अरदास के बाद इन सेवाओं का उद्घाटन किया गया।

गुरुद्वारा बंगला साहिब में एंडोस्कोपी और मिनी ओटी की सुविधा, सस्ते में होगा इलाज

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित गुरु हरकृष्ण पोलिक्लिनिक में सस्ती एंडोस्कोपी सेवा और मिनी ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की है। शुक्रवार को अरदास के बाद इन सेवाओं का उद्घाटन किया गया।

10000 के टेस्ट 1000 में

कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने बताया कि पोलिक्लिनिक में लगाई गई नई एंडोस्कोपी मशीन से गैस्ट्रोस्कोपी और कॉलोनोस्कोपी जैसे टेस्ट किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार में जिन टेस्टों की कीमत 10 हजार रुपये तक और अस्पतालों में करीब 20 हजार रुपये होती है, वही टेस्ट यहां करीब एक हजार रुपये में उपलब्ध होंगे।

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उन्होंने बताया कि इससे पहले कमेटी की ओर से 50 रुपये में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाएं दी जा रही थीं। अब मेडिकल सेवाओं का और विस्तार किया गया है।

25 से 26 प्रकार के छोटे ऑपरेशन

पोलिक्लिनिक के चेयरमैन भूपिंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि यहां ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉप्लर और ईको टेस्ट की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके अलावा आंखों के ऑपरेशन भी नाममात्र शुल्क पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए मिनी ऑपरेशन थिएटर में 25 से 26 प्रकार के छोटे ऑपरेशन किए जा सकेंगे। कमेटी का उद्देश्य संगत को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि इन सेवाओं को शुरू करने में हरजीत सिंह गूगलानी, भूपिंदर कौर गूगलानी और गूगलानी परिवार का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर जसविंदर सिंह जोली, डॉक्टर सगू और डॉक्टर लंबा समेत कई लोग मौजूद रहे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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