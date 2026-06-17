फरीदाबाद में AC नगर नाले की सफाई को हटाए गए अतिक्रमण, लोगों का विरोध देख बुलानी पड़ी पुलिस

फरीदाबाद के एसी नगर नाले की सफाई के लिए आई एफएमडीए की टीम ने नाला सफाई से पहले अतिक्रमण हटाया। लोगों ने जब इस पर विरोध जताया तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस द्वारा लोगों को समझाए जाने के बाद काम फिर से शुरू हो सका।

मॉनसून आने से पहले ही सड़कों पर जलभराव रोकने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने एसी नगर नाले की सफाई शुरू कर दी है। बुधवार को नाले तक जेसीबी पहुंचाने के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी।

नाले तक पहुंचने में बाधा बना अतिक्रमण एफएमडीए की टीम बुधवार को जेसीबी मशीनों के साथ एसी नगर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, नाले तक जाने वाला रास्ता संकरा होने के कारण मशीनें आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। ऐसे में रास्ते में बने कुछ अवैध निर्माण और छज्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। एफएमडीए की इस कार्रवाई के दौरान कुछ प्रभावित लोगों ने विरोध जताया इसके चलते कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा।

पुलिस की मौजूदगी में दोबारा शुरू हुआ काम स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए एफएमडीए अधिकारियों ने पुलिस सहायता मांगी। दो महिला पुलिसकर्मियों सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को बताया कि नाले की सफाई मॉनसून से पहले जरूरी है ताकि आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या न हो। पुलस द्वारा समझाने के बाद माहौल शांत हुआ और सफाई अभियान दोबारा शुरू कर दिया गया। एफएमडीए की टीम ने नाले तक पहुंचने में बाधा बन रहे निर्माण हटाए। इसके बाद मशीनों की मदद से नाले से गाद और कचरा निकालने का काम शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।

दिल्ली-आगरा हाईवे नाले की सफाई पहले से जारी गौरतलब है कि एफएमडीए पिछले कई दिनों से दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे के साथ बने बड़े नाले की सफाई करा रहा है। यह नाला शहर के वर्षा जल निकासी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब इसी अभियान के तहत एसी नगर नाले की सफाई भी शुरू की गई है।

बता दें कि, एसी नगर का नाला एनआईटी क्षेत्र के पानी को आगे गौंछी नाले तक पहुंचाता है। लंबे समय से गाद, कचरे और आसपास हुए अतिक्रमण के कारण इसकी सफाई प्रभावित हो रही थी। अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून से पहले प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर जलभराव की समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।