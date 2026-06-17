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फरीदाबाद में AC नगर नाले की सफाई को हटाए गए अतिक्रमण, लोगों का विरोध देख बुलानी पड़ी पुलिस

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद, सरसमल
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फरीदाबाद के एसी नगर नाले की सफाई के लिए आई एफएमडीए की टीम ने नाला सफाई से पहले अतिक्रमण हटाया। लोगों ने जब इस पर विरोध जताया तो पुलिस बुलाई गई। पुलिस द्वारा लोगों को समझाए जाने के बाद काम फिर से शुरू हो सका। 

फरीदाबाद में AC नगर नाले की सफाई को हटाए गए अतिक्रमण, लोगों का विरोध देख बुलानी पड़ी पुलिस

मॉनसून आने से पहले ही सड़कों पर जलभराव रोकने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने एसी नगर नाले की सफाई शुरू कर दी है। बुधवार को नाले तक जेसीबी पहुंचाने के लिए रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी।

नाले तक पहुंचने में बाधा बना अतिक्रमण

एफएमडीए की टीम बुधवार को जेसीबी मशीनों के साथ एसी नगर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, नाले तक जाने वाला रास्ता संकरा होने के कारण मशीनें आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। ऐसे में रास्ते में बने कुछ अवैध निर्माण और छज्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। एफएमडीए की इस कार्रवाई के दौरान कुछ प्रभावित लोगों ने विरोध जताया इसके चलते कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा।

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पुलिस की मौजूदगी में दोबारा शुरू हुआ काम

स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए एफएमडीए अधिकारियों ने पुलिस सहायता मांगी। दो महिला पुलिसकर्मियों सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को बताया कि नाले की सफाई मॉनसून से पहले जरूरी है ताकि आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या न हो। पुलस द्वारा समझाने के बाद माहौल शांत हुआ और सफाई अभियान दोबारा शुरू कर दिया गया। एफएमडीए की टीम ने नाले तक पहुंचने में बाधा बन रहे निर्माण हटाए। इसके बाद मशीनों की मदद से नाले से गाद और कचरा निकालने का काम शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा।

दिल्ली-आगरा हाईवे नाले की सफाई पहले से जारी

गौरतलब है कि एफएमडीए पिछले कई दिनों से दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे के साथ बने बड़े नाले की सफाई करा रहा है। यह नाला शहर के वर्षा जल निकासी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब इसी अभियान के तहत एसी नगर नाले की सफाई भी शुरू की गई है।

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बता दें कि, एसी नगर का नाला एनआईटी क्षेत्र के पानी को आगे गौंछी नाले तक पहुंचाता है। लंबे समय से गाद, कचरे और आसपास हुए अतिक्रमण के कारण इसकी सफाई प्रभावित हो रही थी। अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून से पहले प्रमुख नालों की सफाई पूरी कर जलभराव की समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऐप की शिकायतों के जल्द समाधान की तैयारी

फरीदाबाद शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने स्वच्छता एप और एमसीएफ 311 एप के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इसके तहत नागरिक घर बैठे सफाई, कचरा उठान, नालियों की सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अभियान का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान बनाकर स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी बनाना है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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