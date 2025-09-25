encroachment will be removed from delhi jaipur highway service road दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम से मिलेगी राहत, सर्विस लेन से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम से मिलेगी राहत, सर्विस लेन से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम से राहत मिलने वाली है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बुधवार को शहर के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जाम से राहत दिलाने के लिए हाईवे की सर्विस लेन से कब्जे जल्द हटाएं।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्रामThu, 25 Sep 2025 09:37 AM
मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लोगों को स्वच्छता, सीवरेज, जल निकासी और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत राजीव चौक पर स्थित एनएमटी अंडरपास से की, जहां उन्होंने सफाई, रोशनी और जल निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अंडरपास में पानी भरने की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और प्रकाश व सफाई व्यवस्था को हमेशा ठीक रखा जाए।

शिकायतों का तुरंत समाधान होगा

मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे जनता की शिकायतों को तुरंत सुनें और विकास कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करें। इस दौरान, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया, डीसीपी राजेश मोहन, अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव और जीएमडीए के मुख्य अभियंता अरुण धनखड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

राव नरबीर ने इन इलाकों का निरीक्षण किया

मंत्री राव नरबीर सिंह ने हीरो होंडा चौक, बरामपुर रोड, बेगमपुर खटौला, नरसिंहपुर और खांडसा जैसे क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन इलाकों में सफाई और सीवरेज की व्यवस्था को तुरंत सुधारने को कहा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। राव नरबीर ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कोई परेशानी न हो।