गाजियाबाद में एक रात में दो जगह हुए एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार; 2 को लगी गोली
संक्षेप: गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार देर रात दो अलग-अलग एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 बदमाश एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने शनिवार सुबह बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस ने बुदाना की ओर आने वाली सड़क पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को आते देखा। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके और तेजी से मोटरसाइकिल मोड़कर पास के खाली मैदान की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान हड़बड़ाहट में उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर गया। पुलिस ने तुरंत घायल बदमाश को पकड़ लिया और उसके दूसरे साथी को भी मौके से दबोच लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस की पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम साजिद पुत्र वाजिद, निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी लिसाड़ी गेट, मेरठ बताया। वहीं, पकड़े गए दूसरे बदमाश की पहचान आमिर पुत्र रईस, निवासी गुर्जर चौक लिसाड़ी, लिसाड़ी गेट, मेरठ के रूप में हुई है।
पुलिस ने उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, लूट की घटना से संबंधित एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए दोनों बदमाश मोबाइल फोन की लूटपाट करते थे।
कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
वहीं स्वाट टीम और टीला मोड़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद हुई है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार के अनुसार स्वाट टीम गाजियाबाद और टीला मोड़ थाना पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान रंगदारी मांगने के मामले में वॉन्टेड चल रहे कैलाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कैलाश ने पूछताछ में बताया कि उसने जेल में बंद दीपक के कहने पर पचायरा खनन पट्टे पर ठेकेदार को धमकाकर एक लाख रुपये प्रतिमाह रंगदारी मांगी थी। इस संबंद में वेव सिटी थाने में में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा भी दीपक के कहने पर कैलाश द्वारा अन्य लोगों से रंगदारी वसूलने की बात भी प्रकाश मे आयी है। इसकी जांच की जा रही है।