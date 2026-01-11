Hindustan Hindi News
रेवाड़ी में एनकाउंटर, इनामी बदमाश समेत 2 को लगी गोली; कई राउंड फायरिंग के बाद 4 गिरफ्तार

संक्षेप:

हरियाणा के रोवाड़ी में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश घायल हो गए और दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में घायल हुए एक बदमाश पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

Jan 11, 2026 02:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा के रोवाड़ी में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश घायल हो गए और दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में घायल हुए बदमाशों की पहचान रोहतक के आनंदपुर निवासी विकास उर्फ मोटू और रेवाड़ी के गोलकगढ़ निवासी हर्ष उर्फ पोपला है। पोपला पर पुलिस ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दोनों बदमाश अक्टूबर 2025 में सिटी थाना रेवाड़ी में दर्ज हत्या, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध से जुड़े गंभीर मामले में नामजद हैं। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जींद जिले के गुड़ा खेड़ा निवासी रितिक और गोकलगढ़ निवासी नीरज उर्फ अज्जू को भी गिरफ्तार किया है।

पैर में गोली लगी और मौके पर ही गिर पड़े

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश एक कार में सवार होकर इलाके में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मीरपुर यूनिवर्सिटी के पास नाकाबंदी कर दी। जैसे ही बदमाशों की कार को रोका गया तो खुद को घिरा देख उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान हर्ष और विकास के पैर में गोली लगी, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े।

बुलेटप्रूफ जैकेट से बचाई जान

इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। घटनास्थल से हथियार और कार को कब्जे में ले लिया गया है। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई।

संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देते थे

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देता था और रेवाड़ी व आसपास के जिलों में वारदात की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तार बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। घायल बदमाश अक्टूबर में हुए चमन हत्याकांड में वांछित थे। घायल बदमाशों को रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
