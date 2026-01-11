रेवाड़ी में एनकाउंटर, इनामी बदमाश समेत 2 को लगी गोली; कई राउंड फायरिंग के बाद 4 गिरफ्तार
हरियाणा के रोवाड़ी में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश घायल हो गए और दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में घायल हुए बदमाशों की पहचान रोहतक के आनंदपुर निवासी विकास उर्फ मोटू और रेवाड़ी के गोलकगढ़ निवासी हर्ष उर्फ पोपला है। पोपला पर पुलिस ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
दोनों बदमाश अक्टूबर 2025 में सिटी थाना रेवाड़ी में दर्ज हत्या, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध से जुड़े गंभीर मामले में नामजद हैं। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जींद जिले के गुड़ा खेड़ा निवासी रितिक और गोकलगढ़ निवासी नीरज उर्फ अज्जू को भी गिरफ्तार किया है।
पैर में गोली लगी और मौके पर ही गिर पड़े
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश एक कार में सवार होकर इलाके में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मीरपुर यूनिवर्सिटी के पास नाकाबंदी कर दी। जैसे ही बदमाशों की कार को रोका गया तो खुद को घिरा देख उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान हर्ष और विकास के पैर में गोली लगी, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े।
बुलेटप्रूफ जैकेट से बचाई जान
इसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। घटनास्थल से हथियार और कार को कब्जे में ले लिया गया है। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई।
संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देते थे
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह संगठित तरीके से अपराध को अंजाम देता था और रेवाड़ी व आसपास के जिलों में वारदात की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तार बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। घायल बदमाश अक्टूबर में हुए चमन हत्याकांड में वांछित थे। घायल बदमाशों को रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।