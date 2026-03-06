Hindustan Hindi News
पलवल में एनकाउंटर, क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को गोली मारी; 2 को गिरफ्तार किया

Mar 06, 2026 10:53 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पलवल
हरियाणा के पलवल में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर पकड़ लिया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हरियाणा के पलवल में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर पकड़ लिया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने कार लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना गुरुवार देर रात की है।

सीआईए इंचार्ज रविंद्र कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश रोहित और रंजीत के पैर में गोली लगी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने उनके दो साथियों अनुराग और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार चारों आरोपी वृंदावन के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रोहित के खिलाफ लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं।पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गुरुवार को करीब तीन बजे थथरी गांव निवासी मूलचंद से उसकी वैगनआर कार लूट ली थी। वारदात के बाद चारों आरोपी फरार होकर केसर के जंगल में छिप गए थे।

सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए और चारों को काबू कर लिया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है।

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

