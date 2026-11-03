नोएडा में एनकाउंटर! शातिर बदमाश को पुलिस ने मारी गोली; 2 गिरफ्तार
नोएडा में पुलिस ने अपराधियों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। यहां के फेस-2 थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर भंगेल गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर दोनों बदमाश भागे थे।
नोएडा में पुलिस ने अपराधियों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। यहां के फेस-2 थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर भंगेल गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन और आकाश के रूप में हुई है।
इस मामले पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि, पूछताछ में दोनों ने लूटपाट, चोरी और हत्या के प्रयास की कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि अमन के खिलाफ पूर्व में लूटपाट, चोरी और हत्या के प्रयास समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस को देख भागे थे बदमाश
पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर पुलिस भंगेल गांव के पास अवरोधक लगाकर संदिग्धों की जांच कर रही थी और इसी दौरान बाइक सवार दो युवक आते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी।
2 तमंचे बरामद
अधिकारी ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली अमन के पैर में लगी, जबकि उसका साथी आकाश मौके से फरार हो गया हालांकि, पुलिस ने पीछा कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे और अलग-अलग जगहों से लूटे गए छह मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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