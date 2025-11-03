कोशांबी में मुठभेड़, पुलिस ने धर दबोचे दो शातिर बदमाश
संक्षेप: उत्तर प्रदेश के कौशांबी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ मेरठ और गाजियाबाद के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उनके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि कौशांबी थाना पुलिस सोमवार देर रात वैशाली सेक्टर दो और पांच की पुलिया पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने एक बिना नंबर की बाइक को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया।
बाइक चालक ने पुलिस को देखकर बाइक को तेज गति से एलिवेटेड रोड के नीचे कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया और भागने लगा। पुलिस ने उनका पीछा किया, इस दौरान बाइक फिसल कर गिर गई। पुलिस टीम को पास आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया।
पकड़े गए बदमाशों के नाम हसन उर्फ जावेद उर्फ जाबिर पुत्र साबिर निवासी लाखौरी सम्भल और उमर पुत्र फरीद निवासी डिबाई नौचंदी मेरठ हैं। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और ढाई हजार रुपये बरामद किए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि दोनों गाजियाबाद-एनसीआर में झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते हैं। बरामद बाइक उन्होंने कुछ दिन पहले डाबर तिराहे से चोरी की थी। पकड़े गए जावेद पर 6 और उमर पर मेऱठ में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है।