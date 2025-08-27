फाजिलपुरिया के 'दुश्मनों' संग गुरुग्राम में पुलिस की भीषण मुठभेड़, 4 को लगी गोली

गुरुग्राम-पटौदी रोड पर गांव वजीरपुर के समीप गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में चार आरोपियों को गोली लगी हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुल पांच बदमाशो को दबोचा। मुठभेड़ में 18 राउंड फायर हुए हैं।

यह मुठभेड़ मंगलवार रात को सवा 12 बजे हुई। अपराध शाखा, मानेसर और सेक्टर-43 के अलावा एसटीएफ टीम की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रोहित शौकिन हत्याकांड में वांछित आरोपी और सिंगर राहुल फाजिलपुर पर गोली चलाने वाले आरोपी गांव वजीरपुर के समीप से निकलेंगे।

नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद मुठभेड़ में पांच आरोपियों में से चार आरोपियों को गोली लगी है। चारों आरोपियों को सेक्टर-10 के अस्पताल में दाखिल करवाया है। आरोपी गौतम को गोली नहीं लगी है। इसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना सेक्टर-10ए में मामला दर्ज हुआ है।

पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर सुनील सराधानिया और दीपक नांदल के यह गुर्गे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में निकले थे। इस मुठभेड़ में दो पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी। जिन शूटरों को गोली लगी है, उनकी पहचान झज्जर निवासी विनोद पहलवान, सोनीपत निवासी पदम उर्फ राजा, शुभम उर्फ काला, आशीष उर्फ आशू के रूप में हुई है। गौतम उर्फ गोगी को गोली नहीं लगी है।