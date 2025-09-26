गुरुग्राम में भीषण मुठभेड़, दिल्ली के 2 इनामी बदमाशों को लगी गोली

गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार तड़के एक मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार तड़के एक मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये दोनों बदमाश नजफगढ़ (दिल्ली) में हुए डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या सहित कई वारदातों में वांछित थे।

यह मुठभेड़ शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे गुरुग्राम में धनकोट नहर से कुछ दूरी पर हुई। अपराधियों और पुलिस के बीच हुई इस झड़प में कुल 13 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बदमाशों ने 6 राउंड और पुलिस टीम ने 7 राउंड फायर किए। इस दौरान, दोनों वांछित बदमाशों 29 वर्षीय मोहित जाखड़ निवासी गोला डेयरी, दिल्ली और 21 वर्षीय जतिन निवासी उत्तम-नगर, दिल्ली के पैरों में गोली लगी। साथ ही, दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक विकास के हाथ में भी गोली लगी। तीनों घायलों को इलाज के लिए गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल सेक्टर-10 में भर्ती कराया गया है।

हत्या के मामले में थे वांछित गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नजफगढ़ में हुए दोहरे हत्याकांड और उसके चश्मदीद गवाह की हत्या के मामले में वांछित थे। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-40 के इंचार्ज, उप-निरीक्षक ललित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की।