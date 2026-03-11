Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गाजियाबाद में पुलिस का एनकाउंटर, क्रॉस फायरिंग में 2 को गोली मारी; 5 बदमाश दबोचे

Mar 11, 2026 08:57 am ISTGaurav Kala गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
share

Encounter in Ghaziabad: गाजियाबाद में बुधवार तड़के पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में दो को गोली लगी है। पुलिस ने हथियारों, तमंचों के साथ पांच बदमाश दबोचे हैं।

गाजियाबाद में पुलिस का एनकाउंटर, क्रॉस फायरिंग में 2 को गोली मारी; 5 बदमाश दबोचे

Encounter in Ghaziabad: गाजियाबाद में में बुधवार तड़के पुलिस और पशु कटान करने वाले गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि उनके तीन साथियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और पशु कटान में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं। घटना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की है।

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े 12 बजे क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बीते तीन मार्च को प्रतिबंधित पशु के कटान की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है और क्षेत्र में वारदात की तैयारी कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बना दिए। एबीईएस कट और चिपियाना अंडरपास के पास पुलिस बल तैनात कर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी गई।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में छात्रा ने दोस्त को वीडियो भेजकर जान दे दी, सुसाइड नोट में क्या

पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश

एसीपी के मुताबिक चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध होंडा सिटी कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाशों ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे पीछे मोड़ लिया और चिपियाना अंडरपास की ओर तेजी से भागने लगे। वहां पहले से मौजूद पुलिस बल को देखकर बदमाशों ने कार को कच्चे रास्ते पर उतार दिया और भागने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में घर घुसकर हमले के बाद तनाव, हिंदू संगठनों का हंगामा; डीजे वजह

खुद को चारों तरफ से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े।

दो के पैर में गोली लगी, तीन अन्य गिरफ्तार

एसीपी के मुताबिक घायल बदमाशों की पहचान मारुफ और अयान के रूप में हुई है। इनके अलावा उनके तीन अन्य साथियों जोहिन, आलम और समीर को पुलिस ने मौके से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे, खोखा और जिंदा कारतूस के अलावा पशु कटान में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक आई, जमकर चले ईंट-पत्थर, घायल महिला की मौत

पूछताछ में आरोपियों ने कुछ दिन पहले वेवसिटी क्षेत्र और विजयनगर थाना क्षेत्र में एक-एक पशु कटान की घटना को अंजाम देना भी स्वीकार किया है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Ghaziabad News Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।