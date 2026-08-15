Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मुठभेड़, पुलिस ने चेकिंग के दौरान दबोचे दो लुटेरे

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो लोगों को रुकने के लिए कहा था लेकिन वे रुकने के बजाय भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मुठभेड़, पुलिस ने चेकिंग के दौरान दबोचे दो लुटेरे
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे दबोचे गए

अक्षय अग्रवाल

गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो झपटमारों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही। घटना उस वक्त की है जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया था। लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने बाइक घुमा ली और भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने गोली चला दी जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर पांच और छह की पुलिया पर इंदिरापुरम थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने बाइक पर आते दो युवकों को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। दोनों पुलिस को देखकर बाइक घुमा कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश टांग में गोली लगने से घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:एक हफ्ते के अंदर 2 बहनें गायब, छोटी बहन गाजियाबाद में मिली; बड़ी ने की खुदकुशी

20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज

उन्होंने बताया कि दोनों की पहचान करण उर्फ कान्हा और शाहरुख के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ कई थानों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। करण उर्फ कान्हा के ऊपर लगभग एक दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और शाहरुख के ऊपर भी करीब 6 स्नैचिंग और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 02 अदद जिंदा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 देसी तमंचे, एक पीली धातु का टुकड़ा और घटना में इस्तेमाल की गई एक पैशन प्रो बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में घर घुसकर 'वकील' ने किया रेप, शकील-परवेज ने धमकाया

दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों झपटमारी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। आज भी दोनों किसी वारदात को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे। दोनों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद: फैक्ट्री में कारीगर की कैंची गोदकर हत्या, गर्दन पर हमले कर आरोपी फरार
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर