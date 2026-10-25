दिल्ली में एनकाउंटर! पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश को मारी गोली
दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह ही एक बदमाश को एनकाउंर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चारों तरफ से घिरता देख एक लाख के इनाम बदमाश ने टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एनकाउंटर में मैदान गढ़ी इलाके से रविवार को सावन उर्फ मुच्छड़ मामा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक लाख के इनामी मुच्छड़ मामा के पैर में गोली मारी है। इस दौरान उसके पास से दो अवैध हथियार भी बरामद किया गया है।
दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि मुच्छड़ मामा इलाके में छिनैती की घटना को अंजाम देने वाला है। सूचना पर अमल करते हुए पुलिस ने एक जाल बिछाया और बदमाश सावन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सुबह के करीब 6 बजे पुलिस ने आरोपी को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस से घिरता देख उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सावन के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
हत्या और छिनैती का दर्ज है केस
अपराधी सावन के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उसपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुच्छड़ पर एक लाख का इनाम रखा है। पुलिस ने यह भी बताया कि बदमाश सावन के खिलाफ मर्डर और छिनैती के मामले भी दर्ज हैं।
शनिवार को चंडीगढ़ में भी हुआ था एनकाउंटर
इससे पहले शनिवार सुबह चंडीगढ़ पुलिस ने सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल के पूर्व छात्र नैतिक (17) की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए सेक्टर-50 स्थित जंगल में एक आरोपी के साथ मुठभेड हुई जिसमें आरोपी के पैर पर गोली लगी। पुलिस की ऑपरेशन सेल की टीम ने सेक्टर-50 स्थित जंगल में यह कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। पूरी कार्रवाई इंस्पेक्टर सेखों के नेतृत्व में की गई। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही।
पुलिस जांच में सामने आया था कि नैतिक की हत्या सुपारी देकर करवाई गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या की साजिश में बंबीहा गैंग के गैंगस्टर लक्की पटियाल का नाम भी सामने आया है। वारदात के पीछे सेक्टर-34 में हुई मारपीट और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने को लेकर पुरानी रंजिश बताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
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