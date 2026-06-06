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पुष्प विहार में हुई ठांय-ठांय; दिल्ली पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, 2 को लगी गोली; 3 गिरफ्तार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली के पुष्प विहार में आज तड़के प्रिंस तेवतिया गैंग के तीन शातिर बदमाशों और दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से दो के पैर में गोली है। 

पुष्प विहार में हुई ठांय-ठांय; दिल्ली पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, 2 को लगी गोली; 3 गिरफ्तार

दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में शनिवार को दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंक के बाद दक्षिण दिल्ली के स्पेशल स्टाफ और एएटीएस की पुलिस टीम ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए तीनों बदमाशों की पहचान राकेश उर्फ राका, सोनू उर्फ अड्डू, तीसरे आरोपी की पहचान भारत के रूप में हुई है। बाइक सवार तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर 6 राउंड फायरिंग की गई। इस बीच, पुलिस टीम की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों पकड़ा को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कारोबारी के घर के बाहर की थी फायरिंग

राकेश ओर सोनू के पर में गोली लगी है। पकड़े गए तीनों बदमाश प्रिंस तेवतिया गैंग के सदस्य थे। बताया गया है कि कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने लाडो सराय इलाके में रंगदारी के लिए एक कारोबारी के घर पर 11 से अधिक राउंड फायरिंग की थी।

यह एनकाउंटर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अनुज कुमार और एएटीएस के इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व में किया गया। बदमाशों ने हेड कांस्टेबल संदीप और अरविंद पर गोली चलाई जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। एनकाउंटर को करने वाली टीम में सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु, अमित, मनीष फोगाट, साजिद, नवदीप, एएसआई विनीत, एएसआई पदम और कई अन्य शामिल रहे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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