पुष्प विहार में हुई ठांय-ठांय; दिल्ली पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, 2 को लगी गोली; 3 गिरफ्तार
राजधानी दिल्ली के पुष्प विहार में आज तड़के प्रिंस तेवतिया गैंग के तीन शातिर बदमाशों और दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से दो के पैर में गोली है।
दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में शनिवार को दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंक के बाद दक्षिण दिल्ली के स्पेशल स्टाफ और एएटीएस की पुलिस टीम ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए तीनों बदमाशों की पहचान राकेश उर्फ राका, सोनू उर्फ अड्डू, तीसरे आरोपी की पहचान भारत के रूप में हुई है। बाइक सवार तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर 6 राउंड फायरिंग की गई। इस बीच, पुलिस टीम की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों पकड़ा को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कारोबारी के घर के बाहर की थी फायरिंग
राकेश ओर सोनू के पर में गोली लगी है। पकड़े गए तीनों बदमाश प्रिंस तेवतिया गैंग के सदस्य थे। बताया गया है कि कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने लाडो सराय इलाके में रंगदारी के लिए एक कारोबारी के घर पर 11 से अधिक राउंड फायरिंग की थी।
यह एनकाउंटर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अनुज कुमार और एएटीएस के इंस्पेक्टर उमेश यादव के नेतृत्व में किया गया। बदमाशों ने हेड कांस्टेबल संदीप और अरविंद पर गोली चलाई जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। एनकाउंटर को करने वाली टीम में सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु, अमित, मनीष फोगाट, साजिद, नवदीप, एएसआई विनीत, एएसआई पदम और कई अन्य शामिल रहे।