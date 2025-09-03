Encounter between thief and police in Gurugram बेरिकेड से टकराया और पुलिस पर बरसाने लगा गोलियां, गुरुग्राम में मुठभेड़ में चोर को लगी गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
Encounter between thief and police in Gurugram

Ratan Gupta पीटीआई, गुरुग्रामWed, 3 Sep 2025 09:57 PM
गुरुग्राम के पुराने अलवर-सोहना रोड पर मुठभेड़ के बाद वाहन चोरी के एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। आरोपी के ऊपर वाहन चोरी के 16 मामले दर्ज हैं। उसे फाइनली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक अवैध पिस्तौल, एक बाइक, एक कारतूस और चार खाली कारतूस के खोल बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान नूंह जिले के झिमरावत गाँव निवासी जाहिद (30) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम और नूंह में वाहन चोरी के कुल 16 मामले दर्ज हैं। अदालत ने आरोपी को पाँच मामलों में भगोड़ा अपराधी (पीओ) भी घोषित किया है।

मंगलवार रात, सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट टीम को बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली। सूचना मिली थी कि वह अवैध हथियारों के दम पर लूटपाट और अन्य अपराध करने के लिए गुरुग्राम से सोहना जा रहा था। सब-इंस्पेक्टर मोहित कुमार के नेतृत्व में क्राइम यूनिट की टीम ने सोहना के पास नाकाबंदी की। इसके बाद उन्हें एक व्यक्ति बाइक पर सवार दिखाई दिया, जिसका हुलिया उनके बताए अनुसार था।

पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार ने अपनी गति बढ़ा दी और पुराने अलवर-सोहना रोड की ओर मुड़ गया। जब पुलिस ने उसे अगले बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की, तो वह रुका नहीं और बैरिकेड से टकरा गया। टक्कर लगने से वह अपनी बाइक से गिर गया और पुलिस पर गोलियां चलाते हुए भागने लगा।

जवाबी कार्रवाई में, पुलिस ने आरोपी के बाएँ पैर में गोली मारी, जिसके बाद वह ज़मीन पर गिर गया और बाद में उसे पकड़ लिया गया। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सोहना सिटी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

