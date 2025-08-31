गुरुग्राम में STF और बदमाश के बीच फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग के आदमी को मुठभेड़ में लगी गोली

रोहित गोदारा गैंग के बदमाश को गोली लगी है। पहले उसे इलाज के लिए गुरुग्राम अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे रोहतक के पीजीआई में रैफर किया गया है। इस बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

कुख्यात शूटर और इनामी बदमाश रोहित को रविवार सुबह गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बदमाश को गोली लगी है। पहले उसे इलाज के लिए गुरुग्राम अस्पताल लेकर गए, जहां से उसे रोहतक के पीजीआई में रैफर किया गया है। इस बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

बदमाश और एसटीएफ के बीच हुई ठाएं ठाएं एसटीएफ में तैनात निरीक्षक नरेंद्र चौहान को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से इनामी बदमाश रोहित निकलेगा। इसको लेकर एसटीएफ ने गांव बालियावास के पास नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी में रोहित को देखकर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो, उसने गोली चला दी। जवाबी गोलीबारी में रोहित को गोली लगी है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। इस बदमाश पर चार मामले दर्ज हैं।

रोहित गोदारा गैंग का है आदमी यह इनामी बदमाश गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। गोदारा विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गुरुग्राम के एक पूर्व जिला पार्षद को रोहित गोदारा धमकी दे चुका है। गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर काम करते हैं।

गिरफ्तार बदमाश की आपराधिक हिस्ट्री 1. एफआईआर संख्या 273 दिनांक 17.06.2025, धारा 109(1), 3(5) बीएनएस और 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान (वांछित)

2. एफआईआर संख्या 162 वर्ष 2023, धारा 148, 149, 323, 341, 506 आईपीसी के अंतर्गत, थाना कनीना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा (थाना)

3. एफआईआर संख्या 209 वर्ष 2025, धारा 111(3), 111(4), 111(5), 111(6) बीएनएस, थाना डीएलएफ फेज-1, जीजीएम, हरियाणा (वांछित)