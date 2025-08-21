गुरुग्राम में बदमाशों और STF के बीच मुठभेड़, रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों को लगी गोली

बहादुरगढ़ एसटीएफ और बदमाशों के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया है।

बुधवार देर रात गुरुग्राम के सेक्टर-10 इलाके में एसटीएफ और गोदारा गैंग के शूटरों के बीच हुई सीधी मुठभेड़ में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों की पहचान नितिन और यशपाल के रूप में हुई है, जो रेवाड़ी में एसटीएफ इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी थे। ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा गैंग के हैं। रोहित गोदारा खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है।

दोनों बदमाश अनिल छिल्लर मामले में आरोपी यह पूरा मामला मंगलवार को रेवाड़ी जिले के भटेड़ा गांव में हुई एक सनसनीखेज वारदात से जुड़ा है। वहां, बहादुरगढ़ एसटीएफ की एक टीम पर रोहित गोदारा गैंग के गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस हमले में एसटीएफ के इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर के पैर में गोली लगी थी। इस दुस्साहसिक हमले के बाद से ही हरियाणा पुलिस की कई टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी थीं।

मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ को पता चला कि इंस्पेक्टर छिल्लर पर गोली चलाने वाले शूटर गुरुग्राम के सेक्टर-10 में छिपे हुए हैं। सूचना को पुख्ता करने के बाद बुधवार देर रात एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया।एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, जब टीम ने संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी, तो बदमाशों ने खुद को घिरा पाकर पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

जान का खतरा भांपते हुए एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में दो बदमाशों, नितिन और यशपाल, के पैरों में गोलियां लगीं, जिसके बाद वे वहीं गिर पड़े। पुलिस ने तुरंत दोनों को काबू में कर लिया और इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

लॉरेंस का करीबी है गोदारा पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए दोनों शूटर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं। गोदारा वर्तमान में विदेश से अपना आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है और भारत में हत्या, फिरौती और धमकी जैसे कई संगीन अपराधों में वांछित है। नितिन और यशपाल पर भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।