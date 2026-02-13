दिल्ली पुलिस का मेरठ के असद गैंग से सामना, एनकाउंटर के दौरान गोली मारकर 3 बदमाशों को पकड़ा
दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में मेरठ के कुख्यात असद गैंग के तीन बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण बाल-बाल बच गया। गिरोह के सरगना असद समेत आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
दिल्ली पुलिस की शकरपुर क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि मेरठ के असद गिरोह का सरगना अपने साथियों के साथ उस्मानपुर इलाके में आने की योजना बना रहा है। इसके बाद पुलिस टीम का शुक्रवार को उस्मानपुर में बदमाशों से सामना हुआ।
बाइक पर सवार तीनों अपराधी जैसे ही पहुंचे क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें सरेंडर करने की चुनौती दी। पुलिस से घिरे होने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों अपराधियों के पैर में गोली मारकर उन्हें काबू कर लिया। तीनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी के दौरान एक सहायक पुलिसकर्मी बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण बाल-बाल बच गया। गिरोह के सरगना असद समेत आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
ऑपरेशन के दौरान, आरोपियों में से एक को पैर में गोली लग गई और उसे तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि घटना और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोपों के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को द्वारका में हुई संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आया नगर गोलीबारी की घटना में कथित तौर पर शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। पुलिस टीम बाल-बाल बच गई जब एक गोली एक सदस्य की बुलेटप्रूफ जैकेट को छूकर निकल गई। इसके अलावा, पुलिस ने घटनास्थल से दो अत्याधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए।
इसी बीच, एक अलग घटना में शनिवार की सुबह महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच संक्षिप्त गोलीबारी हुई, जिसमें आरोपी को गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मियों को बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल की बांह में चोट आई।
