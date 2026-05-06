काम की बात: कोसीकलां-मथुरा के लिए ईएमयू ट्रेन सेवा शुरू, यात्रियों सहित श्रद्धालुओं को भी फायदा; क्या टाइमिंग
पलवल तक चलने वाली दो ईएमयू ट्रेनों का मंगलवार से अस्थायी विस्तार कर कोसीकलां और मथुरा तक संचालन शुरू कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से हजारों दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। दोनों ट्रेनों का विस्तार फिलहाल 31 जुलाई तक किया गया है।
पलवल तक चलने वाली दो ईएमयू ट्रेनों का मंगलवार से अस्थायी विस्तार कर कोसीकलां और मथुरा तक संचालन शुरू कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले से हजारों दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। दोनों ट्रेनों का विस्तार फिलहाल 31 जुलाई तक किया गया है।
ट्रेन नंबर 64016 की टाइमिंग
ट्रेन नंबर 64016 (शकूरबस्ती-पलवल) मंगलवार सुबह 4:55 बजे पलवल रेलवे स्टेशन पहुंची। कुछ मिनट रुकने के बाद यह 5:02 बजे मथुरा के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन प्रतिदिन दोपहर करीब 2:30 बजे शकूरबस्ती दिल्ली से चलकर पलवल पहुंचती है। वापसी में यही ट्रेन 64019 नंबर से दिल्ली के शकूरबस्ती के लिए चलेगी।
ट्रेन नंबर 64082 की टाइमिंग
वहीं ट्रेन नंबर 64082 ईएमयू नई दिल्ली से शाम 6 बजे रवाना होती है और रात 7:40 बजे पलवल पहुंचती है। मंगलवार से यह ट्रेन पलवल से आगे कोसीकलां तक जाने लगी है। वापसी में यह ट्रेन 64051 नंबर से कोसीकलां से गाजियाबाद के लिए रवाना होगी।
दिल्ली और मथुरा के बीच 14 ट्रेनें
पलवल रेलवे स्टेशन अधीक्षक अरुण सिंह ने बताया कि फिलहाल यह विस्तार अस्थायी है। यदि यात्रियों की संख्या संतोषजनक रही तो भविष्य में इसे स्थायी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली और मथुरा के बीच 14 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि कोरोना काल से पहले यह संख्या 23 थी।
यात्रियों को लाभ मिलेगा
इन ट्रेनों के विस्तार से पलवल, होडल, कोसीकलां और मथुरा के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल में नौकरी करने वाले लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। साथ ही गोवर्धन परिक्रमा, शनिदेव मंदिर, नंदगांव और बरसाना जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी। अब श्रद्धालु बसों के बजाय ट्रेन से आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।