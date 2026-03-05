MCD का बड़ा फैसला: प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होंगे 58 अतिरिक्त स्पेशल एजुकेटर, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई होगी आसान
साल 2020-21 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) प्राइमरी स्कूलों में 1,126 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकाली थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस के तहत अनिवार्य 112 पदों (10 फीसदी आरक्षण के दायरे में ) पर भर्ती के बजाय 54 रिक्तियों को ही आगे भेजा गया।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गुरुवार को प्राइमरी स्कूलों में 58 स्पेशल एजुकेटर के पदों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूदी दे दी। ये शिक्षक विकलांग बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बीते साल ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए थे कि वे इन पदों को वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना जल्द से जल्द भरें। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सालाना 4.6 करोड़ रुपये का बजट भी अलग से रखा गया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित खाली पदों को भरा जा सके।
साल 2020-21 में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) प्राइमरी स्कूलों में 1,126 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकाली थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस के तहत अनिवार्य 112 पदों (10 फीसदी आरक्षण के दायरे में ) पर भर्ती के बजाय 54 रिक्तियों को ही आगे भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नियम के मुताबिक 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 112 पद होने चाहिए थे। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में रिजल्ट घोषित किया तो कम पदों पर ही नियुक्तिां हुईं।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रुख
इसके बाद परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के ग्रुप ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रुख किया। उम्मीदवारों का कहना था कि 2019 के संवैधानिक संशोधन के तहत लागू पूरा ईडब्ल्यूएस कोटा उन्हें नहीं दिया गया जिससे वे नौकरी से वंचित रह गए। इसके बाद साल 2023 में ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रिक्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पालन करें।
बोर्ड की याचिका खारिज कर दी गई थी
इसके बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन बीते साल सितंबर में ही बोर्ड की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत ये अतिरिक्त 58 पद उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिनका सेलेक्शन हुआ था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग