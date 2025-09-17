दिल्ली में कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, जानिए किसे मिलेंगे 5-5 हजार रुपये?

भलस्वा लैंडफिल में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने इस जगह की सफाई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है। दिल्ली सरकार से इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया है।

दिल्ली के तीन लैंडफिल साइटों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले 5000-5000 रुपये की स्पेशल इन्सेंटिव दी जाएगी। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। भलस्वा लैंडफिल में बोलते हुए, खट्टर ने कहा कि उन्होंने इस जगह की सफाई की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली है। दिल्ली सरकार से इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय मंत्री ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' के माध्यम से राष्ट्र सेवा का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर, देश भर में स्वच्छता और सेवा पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पोस्ट में आगे लिखा था, "आज स्वच्छता ही सेवा 2025 के दौरान, दिल्ली के तीन लैंडफिल स्थलों पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं - चाहे वे एमसीडी कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या ड्राइवर।"

दिल्ली के तीन लैंडफिल साइटों में भलस्वा, गाजीपुर और ओखला शामिल हैं। पोस्ट के मुताबिक, प्रत्येक कर्मचारी को दिवाली से पहले 5000 रुपये का स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी।