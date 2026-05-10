'10 करोड़ रुपये नहीं दिए तो गोली मार देंगे’; लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एल्विश यादव को मिली धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गुरुग्राम में रहने वाले बिग बॉस ओटीटी-दो विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। एल्विश यादव और उनके पिता को विदेश के मोबाइल नंबर से रंगदारी का मैसेज आया है। दो दिन में रुपये नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गुरुग्राम में रहने वाले बिग बॉस ओटीटी-दो विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। एल्विश यादव और उनके पिता को विदेश के मोबाइल नंबर से रंगदारी का मैसेज आया है। दो दिन में रुपये नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम थाना सेक्टर-56 पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2), 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
शिकायत में एल्विश यादव ने बताया कि 5 मई को उनके पास विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई थी। वो यह कॉल उठा नहीं पाए थे। इसके कुछ देर बाद उन्हें विदेशी नंबर से एक वॉट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नजदीकी रणदीप मलिक बताया। मैसेज में 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। दो दिन के अंदर यह रकम देने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर गोली मारने की धमकी दी गई है।
एल्विश यादव ने शिकायत में बताया कि यह मैसेज न केवल उनके पास आया है बल्कि उनके पिता के मोबाइल पर भी यही मैसेज भेजा गया है। सेक्टर-56 थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी के मुताबिक, मामले को जांच के लिए अपराध शाखा को सौंपा गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह कॉल और मैसेज कहां से आया है।
पिछले साल एल्विश के घर पर हुई थी फायरिंग
बता दें कि 17 अगस्त, 2025 को एल्विश यादव के घर पर बाइक पर आए तीन बदमाशों ने करीब 24 गोलियां राउंड चलाकर दहशत फैला दी थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। अपराध शाखा फरीदाबाद ने इशांत नामक युवक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 23 अगस्त, 2025 को अपराध शाखा सेक्टर-40 ने एक आरोपी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद निवासी जतिन (24) को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से गिरफ्तार किया था। मामले में वॉन्टेड आरोपी फरीदाबाद निवासी गौरव व आदित्य को दिल्ली रोहिणी की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। अब एल्विश यादव को रंगदारी का यह मैसेज मिला है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।