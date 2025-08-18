एल्विश यादव के घर 24 गोलियां चलवाने वाले भाऊ और फरीदपुरिया कौन हैं?

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर गोलियां चलाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इनामी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया ने ली है। यह दोनों गैंगस्टर विदेश में बैठकर आपराधिक साम्राज्य चला रहे हैं।

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एल्विश यादव के घर पर गोलियां चलाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इनामी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया ने ली है। यह दोनों गैंगस्टर विदेश में बैठकर आपराधिक साम्राज्य चला रहे हैं। पोस्ट में इन्होंने कहा है कि एल्विश यादव ने सट्टे की प्रमोशन कर कई घर बर्बाद किए हैं। यह भी कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया इंफ्यूएंसर सट्टे की प्रमोशन करता है तो गोलियों के लिए तैयार रहे। इस घटना ने एक बार फिर हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट की बढ़ती सक्रियता को उजागर कर दिया है।

रविवार सुबह गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित एल्विश यादव के आवास के बाहर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं। इस दौरान 24 राउंड फायर हुए हैं। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। गोलियां चलाने के तुरंत बाद हमलावर फरार हो गए। एल्विश यादव से उनकी किसी से पुरानी रंजिश या हालिया विवादों के बारे में भी पूछताछ की जा सकती है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेश में बैठकर भी यह गैंगस्टर एनसीआर में अपना खौफ कायम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती है। हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया गैंग ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली।

ढाई लाख का इनामी है हिमांशु भाऊ महज 22 साल का हिमांशु हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी के 18 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पर एक लाख और हरियाणा पुलिस ने डेढ़ लाख का इनाम घोषित किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साल 2022 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाकर भाऊ भारत से भाग गया था। इसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल में मिली थी। यह नीरज बवाना गैंग के साथ मिलकर काम करता है।

फरीदपुरिया को मिल चुकी उम्रकैद की सजा हरियाणा के पलवल का रहने वाला गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया, हिमांशु भाऊ का करीबी सहयोगी माना जाता है। वर्तमान में कनाडा से गैंग चला रहा है। नीरज को 2012 में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। साल 2015 में हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी। 2019 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह फर्जी दस्तावेज बनवाकर दुबई के रास्ते कनाडा भाग गया था।

पोस्ट में इंद्रजीत यादव का भी नाम लिखा गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने के बाद डाली गई पोस्ट में इंद्रजीत यादव का नाम भी लिखा है। पोस्ट में लिखा गया नाम इंद्रजीत यादव गुरुग्राम का रहने वाला है। यह एक म्यूजिक कंपनी का मालिक है। गाने शूट करने का काम करता है। वह विदेश में परिवार के साथ रह रहा है।

बिहार और यूपी में भी पैर पसारता गैंगस्टरवाद एक रिटार्यड आईपीएस अधिकारी ने बताया कि बिहार के भोजपुरी कलाकार भी समय-समय पर धमकियों और रंगदारी की शिकायत करते रहे हैं। कुछ मामलों में शो आयोजित करने वाले आयोजकों से भी रंगदारी मांगी गई। पंजाब और हरियाणा में गैंग कल्चर ज्यादा खुलकर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बिहार,यूपी में धमकी ज्यादातर रंगदारी और लोकल लेवल पर शो या इवेंट से जुड़ी होती हैं।

कई देशों में फैला नेटवर्क एआईजी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब पुलिस के गुरमीत सिंह चौहान के मुताबिक, ‘सिद्धू मूसेवाला का मामला पूरी तरह पर्सनल था, लेकिन बाकी ज्यादातर हमले नाम बनाए रखने की जंग का हिस्सा हैं। विदेशों में बैठे मास्टरमाइंड पकड़े बिना यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। यह एक तरह का वायरस बन चुका है, जो कई देशों में भी फैल चुका है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स, पंजाब और हरियाणा के युवाओं को सोशल मीडिया और पैसों के लालच में फंसा रहे हैं।

सिलेब्रिटीज या उनके प्रतिष्ठानों पर हमले 2022: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग ने जिम्मेदारी ली थी।

2024: चंडीगढ़ में बादशाह के क्लब के बाहर बम विस्फोट, गोल्डी बराड़ ने एक्स्टॉर्शन न देने का बदला बताया।

2025: कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग (एक महीने में दो बार), बब्बर खालसा इंटरनैशनल आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली। दूसरे में गोल्डी ढिल्लों ने जिम्मेदारी ली।

2025: गुड़गांव में रैपर फाजिलपुरिया की कार पर गोलीबारी।