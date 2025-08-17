Elvish Yadav House Firing Bhau Gang CCTV Footage Two Accused Came Running And Start Firing दौड़कर आए और चला दीं गोलियां; एल्विश यादव के घर फायरिंग का CCTV फुटेज आया सामने, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsElvish Yadav House Firing Bhau Gang CCTV Footage Two Accused Came Running And Start Firing

दौड़कर आए और चला दीं गोलियां; एल्विश यादव के घर फायरिंग का CCTV फुटेज आया सामने

यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित घर के बाहर रविवार सुबह मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं। घटना सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई और उस वक्त यादव घर पर नहीं थे

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरीSun, 17 Aug 2025 02:19 PM
share Share
Follow Us on
दौड़कर आए और चला दीं गोलियां; एल्विश यादव के घर फायरिंग का CCTV फुटेज आया सामने

यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर रविवार सुबह मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईंघटना सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई और उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर में थे लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ।

सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए और इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

भाऊ गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह फायरिंग नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया के कहने पर चलाई गई हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा इस पोस्ट में दूसरे लोगों को भी धमकी दी गई है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि हमलावरों ने यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं और फरार हो गए। गोलियां घर के भूतल और पहली मंजिल में लगीं।

परिवार के एक सदस्य के अनुसार एल्विश को घटना से पहले कोई धमकी नहीं मिली थी और वह इस समय हरियाणा से बाहर हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है।