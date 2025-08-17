दौड़कर आए और चला दीं गोलियां; एल्विश यादव के घर फायरिंग का CCTV फुटेज आया सामने

यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित घर के बाहर रविवार सुबह मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं। घटना सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुई और उस वक्त यादव घर पर नहीं थे

सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए और इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

भाऊ गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह फायरिंग नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया के कहने पर चलाई गई हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा इस पोस्ट में दूसरे लोगों को भी धमकी दी गई है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि हमलावरों ने यादव के सेक्टर 57 स्थित घर पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं और फरार हो गए। गोलियां घर के भूतल और पहली मंजिल में लगीं।