Elvish Yadav house fired Jailed gangsters being questioned to nab the shooters एल्विश यादव घर के बाहर किसने की फायरिंग? जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsElvish Yadav house fired Jailed gangsters being questioned to nab the shooters

एल्विश यादव घर के बाहर किसने की फायरिंग? जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच शूटरों की पहचान करने में जुटे हैं। पुलिस की टीम ने जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ की ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामWed, 20 Aug 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
एल्विश यादव घर के बाहर किसने की फायरिंग? जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ

एल्विश यादव के घर पर रविवार सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में तीन दिन बीत जाने के बाद भी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा की टीम और स्पेशल टास्क फोर्स(एसटीएफ) गुरुग्राम शूटर की पहचान कर उनको गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई है। एक टीम ने जेल में बंद गैंगस्टरों से भी पूछताछ की और जानकारी जुटाई है, ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके।

गैंगस्टरों से पुलिस ने की पूछताछ

फायरिंग की वजह और वारदात का मास्टरमाइंड कौन है,इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही। गैंगस्टर से मिली जानकारी के आधार पर जांच टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। रविवार को एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। फायरिंग करने के बाद इन गैंग के कुछ सदस्य दिल्ली और हरियाणा की जेल में बंद है। ऐसे में उन सदस्यों से पूछताछ की गई,ताकि शूटर के बारे में कोई ठोस जानकारी मिल सके।

एल्विश के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई

वारदात के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर सेक्टर-57 स्थित एल्विश यादव के घर पर गुरुग्राम पुलिस ने चार पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के तौर पर तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे,ताकि दोबारा से हमला न हो। 12 जुलाई को हरियाणा सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के बाद उनकी भी सुरक्षा को पुलिस के द्वारा बढ़ा दिया गया था।

सीसीटीवी फुटेज की भी हो रही जांच

पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से शूटरों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, इन वारदातों में इस्तेमाल किए गए शूटर नए हैं और उनके बारे में पुलिस को अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है,जिससे उनको गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्ध आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगातार पूछताछ की जा रही।