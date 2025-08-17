Elvish Yadav Gurugram house firing many bullets fired by bike borne miscreants गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं 24 राउंड गोलियां, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं 24 राउंड गोलियां

गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। रविवार सुबह बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों द्वा एल्विश के गुरुग्राम सेक्टर 57 वाले घर पर करीब 24 राउंड फायरिंग की गई। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाSun, 17 Aug 2025 09:16 AM
दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर नहीं थे।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 5:30 से 6:00 बजे के बीच बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा एल्विश के गुरुग्राम सेक्टर 57 वाले घर पर 24 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस को मौके से गोलियों के 24 खाली खोखे बरामद किए हैं।

फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने एल्विश के घर को निशाना बनाते हुए कई राउंड गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मुख्य रूप से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर फायरिंग की, जबकि एल्विश का परिवार सेकेंड फ्लोर पर रहता है। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम सीन यूनिट ने घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी

पुलिस ने बताया कि घटना के समय एल्विश यादव किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य घर पर ही मौजूद थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं।इस गोलीबारी के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश से लेकर धमकी और जबरन वसूली जैसे पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि, एल्विश यादव हाल के दिनों में कई विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं, ऐसे में पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़कर भी जांच को आगे बढ़ा रही है।

इस घटना ने गुरुग्राम जैसे हाई-प्रोफाइल शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक लोकप्रिय हस्ती के घर पर इस तरह की बेखौफ गोलीबारी ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता पैदा दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, रविवार सुबह साढ़े 5 से 6 बजे के बीच एल्विश यादव के घर पर नकाबपोश बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। सेक्टर-57 के इस मकान की दूसरी मंजिल पर एल्विश का परिवार रहता है। इस घर की स्टिल्ट पार्किंग और पहली मंजिल पर गोलियां चलाई गई हैं। जब यह गोलियां चली, उस समय एल्विश घर पर नहीं थे। वह किसी काम से हरियाणा से बाहर गए हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बाइक सवार तीन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है।