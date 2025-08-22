एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले शूटर का एनकाउंटर, इशांत उर्फ इशू के पैर में लगी गोली

फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के आरोपी शूटर को शुक्रवार तड़के एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ संघर्ष के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने के चलते उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद सेक्टर 77 स्थित तिगांव रोड पर शुक्रवार तड़के 4 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पांव में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की पहचान इशांत उर्फ ईशू गांधी के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की थी।

एल्विश के घर 17 अगस्त को हुई थी फायरिंग यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित घर के बाहर रविवार 17 अगस्त की सुबह दो नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दो दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाई थीं। फायरिंग के बाद भाऊ गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

पुलिस ने बताया था कि एल्विश के घर पर फायरिंग की यह घटना सुबह करीब साढ़े 5 से 6 बजे के बीच हुई और उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर में थे, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते और दूर से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग के बाद दोनों भाग गए थे।

‘भाऊ गैंग’ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में लिखा गया था, ‘‘आज एल्विश यादव के घर पर जो गोलियां चलाई गईं, वे हमारी ओर से चलाई गईं थीं। उसने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देकर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले अन्य सोशल मीडिया हस्तियों को गोलियों या कॉल का सामना करना पड़ सकता है।’’